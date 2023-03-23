23.03.2023
Челябинский опер подозревается в создании борделей
23.03.2023
ВТБ узнал, в каком возрасте клиенты берут ипотеку
23.03.2023
Большинство жителей Челябинской области доверяет российской армии
23.03.2023
Челябинск закупит ко Дню Победы десять тысяч Георгиевских лет
23.03.2023
В Челябинске пройдет традиционный танцевальный турнир
23.03.2023
Пять челябинцев стали чемпионами России по шахбоксу
ВТБ узнал, в каком возрасте клиенты берут ипотеку
22.03.2023
ВТБ Лизинг передал технику Sitrak для реконструкции дорог регионального значения в Челябинске
21.03.2023
Каждый второй клиент заходит в ВТБ Онлайн по биометрии
21.03.2023
ВТБ за квартал увеличит портфель депозитов на один миллиард юаней
17.03.2023
ВТБ стал банком года по версии портала «Банки.ру»
Нязепетровский район проводил бойцов на передовую
23.03.2023
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
23.03.2023
Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны
22.03.2023
Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?
21.03.2023
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023