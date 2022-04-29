29.04.2022
В 31-ый раз Златоустовский театр «Омнибус» проводит «Неделю милосердия»
29.04.2022
Школьники из четырех регионов получат гранты на реализацию своих социальных проектов
29.04.2022
ВТБ в четыре раза увеличил объем рефинансирования «семейной» ипотеки
29.04.2022
Фильм об Аркаиме выходит на мировые экраны
29.04.2022
Из-за салюта первого мая в Челябинске изменятся маршруты движения общественного транспорта
29.04.2022
Сделано в Челябинске: в кинотеатре «Знамя» состоялся премьерный показ «Старшего сына»
ВТБ в четыре раза увеличил объем рефинансирования «семейной» ипотеки
28.04.2022
ВТБ принимает заявки на ипотеку с господдержкой под 8,7%
27.04.2022
ВТБ прорабатывает возможность снижения ставок по ранее выданным ипотечным кредитам
26.04.2022
ВТБ: спрос на карты «Мир» в апреле вырос на четверть
26.04.2022
Клиенты ВТБ в два раза активнее стали общаться с голосовым ассистентом
Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду
28.04.2022
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
28.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022