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ВТБ выдал более 100 миллиардов рублей ипотеки с начала года

Экономика
Сегодня, 19:20

За первые два месяца 2020 года ВТБ нарастил объем выданных ипотечных кредитов на 14%, до 106,6 миллиарда рублей. Четверть от всех выдач занимают кредиты на рефинансирование.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, наибольшим спросом у клиентов пользуются программы по приобретению готовой недвижимости – это более 43% от всех совершенных сделок – 18,6 тысячи кредитов. Повышенный интерес заемщиков сохраняется к госсубсидированию – по программе «Ипотека с господдержкой» за январь-февраль банк провел более 2,9 тысячи сделок на 8,3 миллиарда рублей. В рамках государственной поддержки многодетных семей (450 тыс. руб. на погашение ипотеки) ВТБ принял с начала года 1,8 тысячи заявлений.

На фоне снижения ценовых параметров в начале года ВТБ за отчетный период рефинансировал 12,9 тыс. ипотечных кредитов почти на 27 милииардов рублей, утроив эти показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общем объеме ипотечных продаж ВТБ доля рефинансирования достигла 25,5%.

В конце 2019 года ВТБ первым из лидеров рынка начал работу по программе Дальневосточной ипотеки. За это время принято более 3,6 тысячи заявок на 15 миллиардов рублей и одобрено порядка 2,4 тысячи кредитов на 9,5 миллиарда рублей.

«В первом квартале рынок ипотечного кредитования показывает рост: в прошлом году выдачи ВТБ выросли на 0,7%, а за первые два месяца этого – уже на 14%. При этом в марте клиенты очень активны в плане заявок на кредиты, спрос вырос примерно на 15% от средних значений. В этих условиях мы продолжаем выдачу ипотеки по ставкам менее 8%», – прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автокредитования ВТБ.

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