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ВТБ выдал более одного триллиона рублей розничных кредитов

Экономика
Сегодня, 16:19
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По итогам восьми месяцев 2020 года ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам до 1,035 триллиона рублей, что на 7% превышает результат за 8 месяцев 2019 года. Август стал рекордным месяцем по продаже розничных кредитов с начала года (за исключением марта) – более 152 миллиардов рублей, что на 18% превышает результат августа прошлого года.

В августе положительная динамика продаж зафиксирована практически во всех сегментах розничного кредитования. Сильнее всего выросла ипотека – на 40%, объем выдач превысил 76 миллиардов рублей. Продажи кредитов наличными составили почти 70 миллиардов рублей (рост на 4%). Объем оформленных автокредитов превысил семь миллиардов рублей, но пока не достиг результатов прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ.

«В этом году самым заметным месяцем по продаже розничных кредитов остается март, когда клиентам ВТБ было выдано 174 миллиардов рублей. В апреле кредитная активность клиентов резко сократилась, но уже в мае начала поступательно расти. По результатам августа мы видим рост выданных кредитов более чем на 60% по сравнению с началом пандемии. Этому способствуют реализация отложенного спроса, минимальные процентные ставки по кредитам, существенные меры поддержки, оказанные российским заемщикам в этом году, а также льготные условия в рамках госпрограмм», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Общий объем портфеля розничных кредитов ВТБ с начала года вырос на 8%, превысив на первое сентября 3,5 триллиона рублей. Портфель ипотеки за 8 месяцев показал рост на 11% (до 1,87 триллиона рублей), кредитов наличными – на 6% (до 1,44 триллиона рублей).

 

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