23.05.2022
Сборная ММК стала абсолютным победителем «Корпоративных игр-2022»
23.05.2022
Сотруднице минобра Челябинской области продлили на месяц срок домашнего ареста
23.05.2022
Челябинская школьница стала призером конкурса «Мы гордость Родины»
23.05.2022
В челябинском зоопарке появился на свет очаровательный Пионер
23.05.2022
Симфонический оркестр Челябинской области впервые выступил в Мариинском театре Петербурга
23.05.2022
С седьмого июня запускают прямые рейсы из Челябинска в Стамбул
ВТБ запускает бизнес-карты «Мир» для предпринимателей
23.05.2022
Клиенты ВТБ направили один миллиард рублей на покупку путевок в детские лагеря
20.05.2022
ВТБ увеличил лимит льготной ипотеки в Челябинской области до 15 миллионов рублей
19.05.2022
ВТБ увеличил розничный портфель рублевых сбережений на 450 миллиардов рублей
18.05.2022
ВТБ: активность мошенников в мае выросла на треть
В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании
22.05.2022
Афиша акции «Ночь музеев» в Челябинской области на 21 мая
20.05.2022
Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске
19.05.2022
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022