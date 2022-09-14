14.09.2022
На площади Революции настраивают декоративную подсветку деревьев
14.09.2022
ВТБ запускает оплату по QR-коду через СБП в интернет-банке
14.09.2022
Челябинский театр современного танца приглашает на юбилейный вечер в честь своего 30-летия
14.09.2022
В Чесменском районе комбайны ездят на автопилоте
14.09.2022
В Челябинске сотрудники ФСБ не позволили москвичу-наркодилеру наладить сбыт героина
14.09.2022
В Челябинске инкассаторы бросили машину
ВТБ запускает оплату по QR-коду через СБП в интернет-банке
13.09.2022
ВТБ прогнозирует рост спроса россиян на кредитные карты
12.09.2022
ВТБ: объем выдач льготных автокредитов превысил 1,5 миллиарда рублей
09.09.2022
ВТБ: продажи ипотеки на Южном Урале выросли на четверть
06.09.2022
ВТБ прогнозирует рост рынка розничного кредитования в 1,5 раза во втором полугодии
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
13.09.2022
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022