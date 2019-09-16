ВТБ запускает в Екатеринбурге VR-ипотеку

ВТБ представляет инновационный сервис выбора квартиры в Екатеринбурге – VR-ипотеку. Благодаря очкам виртуальной реальности (virtual reality) жители региона смогут выбрать и приобрести с помощью ипотечного кредита понравившийся объект недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи или Краснодаре. В рамках проекта представлены более 100 аккредитованных объектов банка.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе банка, клиенты банка могут удаленно посмотреть квартиры в жилых комплексах у аккредитованных застройщиков ВТБ. VR-очки дают возможность оценить все характеристики объекта недвижимости: месторасположение на карте города, инфраструктуру (детские и смотровые площадки, удаленность от метро и социальных объектов), планировку и возможный детальный дизайн комнат.

Во время VR-сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант, который подробно рассказывает о квартире, а также озвучивает условия по ипотеке. После выбора объекта недвижимости сделку можно провести в Екатеринбурге, не выезжая для оформления документов в другой город.

«Для нашего региона VR-ипотека – это уникальный проект. ВТБ в рамках своей стратегии развивает цифровые продукты, чтобы клиенты могли получить нужную услугу быстро и на максимально комфортных условиях. VR-ипотека в первую очередь предназначена для тех заемщиков, которые оформляют сделку в другом городе. Часто таким образом приобретаются квартиры для детей, отправляющихся на учебу. Теперь клиентам будет еще проще определиться с выбором недвижимости, не выезжая из города, – достаточно посетить офис банка и надеть VR-очки», — прокомментировал управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.

ВТБ впервые представил новое решение с использованием технологии virtual reality в рамках Петербургского международного экономического и Московского урбанистического форумов. С июля VR-ипотека в пилотном режиме запущена в Москве, Якутске и Красноярске. В Екатеринбурге воспользоваться новой технологией можно в офисе ВТБ по адресу: ул. Ленина, 27.