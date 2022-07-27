ВТБ запустил трансграничные переводы во Вьетнам

С 27 июля ВТБ запускает денежные переводы во Вьетнам в донгах. Новый сервис позволит в течение дня отправить деньги за рубеж по банковским реквизитам. Услуга доступна в адрес физических и юридических лиц.

Клиенты смогут воспользоваться сервисом перевода средств в ВТБ Онлайн. Максимальная сумма одной операции составляет 20 млн рублей, но не более 1 млн в долларовом эквиваленте в месяц, комиссия – 1% от суммы перевода. Зачисление средств на счет получателя во Вьетнаме происходит в течение дня. Трансграничные переводы доступны как в пользу физических, так и юридических лиц с соблюдением требований валютного законодательства.

Для осуществления перевода необходимо предварительно открыть текущий счет во вьетнамских донгах, купив валюту в приложении банка. Далее в разделе «Платежи» нужно выбрать операцию «По реквизитам в валюте» и счет списания, ввести сумму и код банка, указать ФИО, адрес и счет получателя и осуществить перевод. Кроме того, клиенты могут открыть счет, пополнить его и перевести средства, обратившись непосредственно в офис банка.