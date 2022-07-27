27.07.2022
Возведение новой школы рядом с рекой Миасс начнется не раньше 2023 года
27.07.2022
«День Уральского поля-2022» покажет «перезагрузку» рынка сельхозтехники
27.07.2022
В открытом городском любительском турнире по боксу «Противостояние-7» успешно выступил инженер АО «ГРЦ Макеева» Артём Колодежный.
27.07.2022
ВТБ запустил трансграничные переводы во Вьетнам
27.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 июля
27.07.2022
Миассец осужден за проведение опасных водных экскурсий по Тургояку
ВТБ запустил трансграничные переводы во Вьетнам
25.07.2022
ВТБ начнет прием новых банкнот в 5 и 10 рублей до конца года
22.07.2022
ВТБ с понедельника снизит ставку по ипотеке до 9,9%
20.07.2022
ВТБ прогнозирует рост портфеля рублевых сбережений на 20% до конца года
20.07.2022
Каждый четвертый кредит клиенты ВТБ оформляют на китайские автомобили
Текслер о своем попадании в санкционный список
26.07.2022
Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
26.07.2022
Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной
25.07.2022
В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет
25.07.2022
Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению
22.07.2022