Выбрать где провести новогодний корпоратив стоит уже сейчас

Новый год — праздник, который хочется провести так, чтобы ещё целый год вспоминать его яркие моменты. Мы предлагаем вам предновогодние корпоративы на пятидесяти лучших банкетных площадках города с различными форматами и развлечениями. Вы можете выбрать заведения на любой вкус: это бары и рестораны разной вместительности. Мы берём все заботы на себя и организуем для вас праздник «под ключ».

Отличная кухня, высокие стандарты обслуживания и доступные цены подойдут любой компании — от небольшого офиса до крупной фирмы. Заведения сети готовы принять от 5 до 400 человек. Вот несколько топовых мест, в которых ближе к декабрю точно не останется свободных столов:

• танцевальные бары Meet.Point на Кировке и Тополинке;

• рестораны «Брудершафт» в КРК «Мегаполис», ТРЦ «Фокус» и ТРК «Родник»;

• ночной клуб D-Club;

• ирландский паб Dublin;

• бар «Потерянное общество»;

• караоке Meet.Point на Кировке

Чтобы успеть ухватить лучшие места и программы, стоит позаботиться о празднике для коллег уже сейчас. Чем ближе к Новому году, тем меньше останется свободных столиков.

Выбрать меню и забронировать площадку можно в отделе банкетов и корпоративных мероприятий КРК «Мегаполис».

Адрес: Свердловский пр-кт, д.51А

Телефон: 247–92–94

Сайт: Mega74.ru