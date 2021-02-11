В Челябинске вода в очередной раз «вышла из берегов»

Выводы аудитора: Ярмарка на площади Революции Челябинска организована в соответствии с требованиями закона

МКУ «Городская среда» Челябинска при организации универсальной ярмарки на площади Революции, включая изготовление павильонов, никаких законов не нарушило. К такому выводу пришла аудитор контрольно-счетной палаты южноуральской столицы Галина Горбунова.

По словам проверяющей, понесенные муниципальным казенным учреждением расходы (пять миллионов 127 тысяч рублей) есть единовременное вложение в ярмарочное оборудование для многолетнего использования.

«За предоставление мест на ярмарке от первичного использования оборудования в бюджет города Челябинска поступило 123,6 тысячи рублей с учетом работы в период пандемии, что сказалось на посещаемости», - сказано в отчете КСП города.

В связи с этим контрольно-счетная палата южноуральской столицы предложила пересмотреть размер ежемесячной платы за предоставление места на ярмарке, так как стоимость платы за один квадратный метр (от восьми до 12-ти рублей) не менялась начиная с 2018-го года.

Заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков подчеркнул, что реализация проекта ярмарки на площади Революции рассчитана на несколько лет. Чиновник назвал данный опыт удачным.

«Кто только сегодня ни написал про то, как это ужасно, что городская ярмарка в Челябинске не окупилась за четыре месяца... Мне хочется спросить: вы серьезно? Много ли вы знаете бизнес-кейсов, которые выходят в плюс за считанные месяцы? Я пришел в администрацию из бизнеса. Так вот: окупаемость 3-5 лет- это суперкейс! А со временем сроки окупаемости будут расти. И это нормально», - такой пост Олег Извеков опубликовал на своей официальной странице в Фэйсбуке вчера, десятого февраля.

Более того, чиновник назвал ярмарку на площади Революции «очень удачной пробой пера» и пообещал, что власти будут «наполнять новым праздничным смыслом центр нашего города».

По словам замглавы Челябинска, данная ярмарка – это уникальная возможность купить продукты местных проверенных производителей.

«Это проект на долгие годы. Поговорим об окупаемости через три года», - предложил Олег Извеков.

Судя по всему, СМИ и жители Челябинска возмущались зря… Москва не сразу строилась…