Южноуральцы на межрегиональном агрофоруме

Фермеры и агрокомпании Челябинской области представят свою продукцию в Екатеринбурге на IX межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа. Мясная переработка, готовые пищевые продукты, сыры и йогурты – все они получены из местного сырья и впитали в себя солнечный вкус степного разнотравья Южного Урала.

Сегодня, 17 сентября, в Екатеринбурге открылся межрегиональный агрофорум. Официальную делегацию Челябинской области, которая занимает в Уральском федеральном округе лидирующие позиции в производстве мяса, зерновых и масличных культур, тепличных овощей, возглавил глава региона Алексей Текслер. Вместе с ним в мероприятиях регионального агрофорума примут участие руководители агрокомплекса, ведущих компаний.

Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства, в экспозиции региона представлена продукция крупных холдингов и предприятий малого и среднего сельского бизнеса, фермерских хозяйств. Все они примут участие в конкурсах: «новый вид продукции», «высокое качество продукции», «научные разработки и инновации».

Компании «СИТНО», «Ресурс», «Союзпищепром», «Ромкор», «Равис», «Здоровая ферма» представят готовые пищевые продукты и мясную переработку. Сегодня они активно расширяют производство, наращивают экспортные поставки, ежегодно выводят на региональный рынок новинки производства. Ряд компаний («Ресурс», «Равис», «Союзпищепром») реализуют инвестиционные проекты. Инновационную составляющую агрокомплекса представят предприятия ПО «Маяк» и «Продовольственная корпорация Челябинской области».

Компании ООО «Уйская сыроварня», «Краснопольский сыровар», ООО Фермерское хозяйство «Молочный рай», ССПОПК «Уральская ферма», ООО «Ферма под горой», фермерское хозяйство Ильяны Юмагужиной (грант 2019 года «Начинающий фермер») и Ремесленная сыроварня «Сырное Дело» (ТМ «Фермер клаб») представляют свою продукцию в рамках реализации программ импортозамещения. Это сыры, йогурты, творожки, мясо домашней птицы: все продукты изготовлены из местного сырья и впитали в себя солнечный вкус степного разнотравья Южного Урала. Малые и средние предприятия также занимают нишу агротуризма, организуют магазины, крестьянские подворья с местным колоритом.