Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске

В Челябинске пока не принято окончательное решение по реализации платного парковочного пространства.

«На текущий момент решение о реализации платного парковочного пространства в Челябинске не принято. Однако мы считаем, что упорядочивание парковочного пространства является неотъемлемой частью транспортной реформы», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров, отвечающий за общественный транспорт в регионе.

Миндортранс региона провел опрос о целесообразности организации платных парковок. Подавляющее большинство респондентов – 92% - высказалось за упорядочивание парковочного пространства в региональном центе. Платной парковкой готово воспользоваться 65% горожан.

«Задача опроса – выявить мнение горожан (так как в нем звучали вопросы о конкретных проблемах с парковой в центре города), - пояснил Александр Егоров. - Опрос показал, что большинство согласно пользоваться платными парковками при благоприятных условиях».

Замминистра отметил, что за последние 20 лет произошел резкий скачок автомобилизации населения. «Города столкнулись с тем, что спрос на парковочное пространство в центре превышает предложение. Да, можно частично расширить улицы, можно создать многоуровневые паркинги, но, тем не менее, при существующей плотности населения в крупных городах спрос всегда будет превышать предложение», - констатировал Александр Егоров.

По словам Егорова, уже во многих городах России введены платные парковки. Это 9 из 15 городов-миллионников, а также города поменьше – центры регионов, как Белгород, Тверь, Калуга, Тула и другие. Средняя цена платных парковок по России составляет от 30 до 50 рублей, в Москве цены выше, но там и спрос выше. Среднее время бесплатного ожидания – 15 минут.

«Места и платные пространства определяются загрузкой по такой схеме: если загрузка парковочного места на улице более 85%, то на таких участках целесообразно вводить платную парковку. Если менее 85%, то платная парковка не приведет к упорядочиванию парковочного пространства и сокращению нарушения правил парковки», - поясняет замминистра.