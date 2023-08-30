Железнодорожники и депутаты Заксобрания обсудили вопросы развития транспортной системы Челябинской области

Сегодня, 30 августа, в рамках Дня Южно-Уральской железной дороги руководители ЮУЖД и Законодательного Собрания Челябинской области обсудили перспективы развития транспортной системы региона. Мероприятие состоялось в Центре исторического наследия ЮУЖД.

Во встрече приняли участие начальник Южно-Уральской железной дороги Игорь Рязанов, председатель Законодательного Собрания Челябинской области Олег Гербер, руководители профильных комитетов и фракций областного парламента, сообщает ЮУЖД.

Ключевыми темами обсуждения стали развитие грузовых и пассажирских перевозок в границах Челябинской области, туристических железнодорожных маршрутов, а также обеспечение отправки продукции предприятий области по транспортному коридору «Север-Юг».

«Для нас очень ценна возможность прямого диалога с органами власти. Так, в неформальной обстановке можно более эффективно обсудить насущные вопросы в работе железнодорожного транспорта и наметить вектор дальнейшего развития», - сказал Игорь Рязанов.

Спикер регионального парламента отметил вклад магистрали в развитие региона.

«Мы видим рост пассажиро- и грузопотока на ЮУЖД. Это очень хорошие результаты не только для магистрали, но и для области, которая получает дополнительные доходы в бюджет, - отметил Олег Гербер. - ЮУЖД является одним из лидирующих предприятий региона, и надеюсь, будет только укреплять свои позиции».

В ходе Дня Южно-Уральской железной дороги участники мероприятия посетили ключевые объекты магистрали в Челябинске. Они побывали в диспетчерском центре управления перевозками, где смогли в реальном времени увидеть процесс организации движения на железной дороге. Знакомство с работой железной дороги продолжилось на вокзале, где были представлены возможности комплекса.