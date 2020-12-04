Жители Челябинска ушли закупаться в онлайн: популярность интернет-магазинов выросла в 4 раза

«Черная пятница» и «киберпонедельник» подогрели внимание южноуральцев к онлайн-шопингу и увеличили количество обращений покупателей к сайтам и приложениям интернет-магазинов. По данным аналитиков МТС, такие ресурсы челябинцы стали гораздо чаще посещать - на 300% активнее, чем в прошлом году. Однако, рекордный спрос в данной категории ресурсов пришёлся лишь на 3 декабря и составил 314% по сравнению с прошлым годом. Рост интереса к покупкам онлайн обусловлен началом сезонных распродаж, активным поиском подарков к новогодним праздникам и сложной эпидемиологической обстановкой.

Высокая активность челябинцев в интернет-магазинах также повлияла на количество обращений к банковским сервисам. К концу ноября и в первых числах декабря жители Челябинска проявили повышенный интерес к банковским сайтам и приложениям и обращались к ним на 140% чаще, чем в прошлом году.

Большой популярностью у южноуральцев традиционно пользуются онлайн-кинотеатры и сервисы просмотра видео – в начале декабря количество обращений к ним увеличилось на 234% по сравнению с 2019 годом. Это связано с тем, что сейчас многие жители региона предпочитают сокращать расходы и избегать риска при посещении кинотеатров и ТРЦ.

Кроме того, с первых чисел декабря аналитики МТС зафиксировали увеличение цифровой активности челябинцев на удалёнке – об этом говорит рост интереса к сервисам для видеоконференций и платформам для дистанционной работы на 120% по сравнению с прошлым годом. Такие изменения могут быть связаны с увеличением числа компаний, которые перевели сотрудников на дистанционную работу.

Об индексе цифровой активности

Для формирования индекса цифровой активности МТС проанализировала обезличенные данные о посещаемости абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.