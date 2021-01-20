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Жители Челябинской области смогут получать налоговый вычет за фитнес

Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о предоставлении социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги.

Согласно законопроекту, можно будет вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на сумму до 120 тысяч рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тысяч рублей.

По данным ТАСС, Госдума рассмотрит законопроект 26 января.

В пояснительной записке говорится, что принятие и реализация законопроекта будет способствовать укреплению здоровья россиян и развитию фитнес-индустрии.