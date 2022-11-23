Звон медалей в минсельхозе: аграрии Челябинской области получили награды и прокомментировали успехи

Победителей Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень» наградили в министерстве сельского хозяйства Челябинской области. На 108 заявок- 95 медалей.

Это показатель уровня развития сельскохозяйственного сектора экономики региона, по словам министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина: количество наград высокое из года в год, получают их все виды хозяйств от малых до агрохолдингов, медали и дипломы – по всему спектру номинаций.

«Главными виновниками сегодняшнего торжества являются победители выставки «Золотая осень», область была достойно представлена, - рассказал Алексей Кобылин представителям СМИ перед церемонией награждения. - Мы участвовали во всех номинациях, победителей мы уже представляли, у них 65 золотых, 20 серебряных и девять бронзовых медалей. Нынешних победителей отличает ставка на инновационность. Многие из наших сельхозтоваропроизводителей представили новые технологии и получили заслуженные награды, наука была неплохо представлена. У нас есть новые сорта картофеля, овощей, и они получили свои награды. Очень много продукции именно по итогам дегустационного конкурса получили свои медали и дипломы. Собственно, это показывает, что наша продукция востребована и готова удовлетворить вкус потребителя. Даже самого взыскательного. На этом мы и будем базироваться».

Директору по развитию НПО «Фитогеникс» Антону Еремееву на этой церемонии вручили золотую медаль за уникальную разработку «Биопестицид», препарат растительного происхождения, защищающий растительные культуры от вредных насекомых, грибковых и бактериальных заболеваний.

«Этот продукт защищает любую сельскохозяйственную культуру по трем направлениям - инсектицид, фунгицид и бактерицид. Плюс в ом том, что он не содержит химических соединений, это полностью натуральный продукт, основанный на эфирных маслах. Аналогов в мире не существует, есть подобные продукты, но они более узкого спектра действия», - поясняет Антон Еремеев.

И отмечает, что производство препарата является импортозамещением, поскольку дает растениеводам комплексную защиту сельхозкультур и избавляет от необходимости приобретать химические препараты, кроме того имеет доступную для южноуральцев цену. Пока местные не имеют возможности покупать «Биопестицид» в магазинах, но это возможно в перспективе. Еще два препарата линейки «Фитогеникс» получили на выставке бронзовые медали.

За качество продукта удостоен золотой медали «Чебаркульский рыбозавод», предоставивший на конкурс «Пласт леща холодного копчения».

Секретом качества поделились представители предприятия, приехавшие на церемонию:

«Наша фишка в том, что все натуральное используется для копчения - вода, соль и опилки. И все. У нас директор консерватор, добавки другие не признает. Распространяется продукт по сети собственных магазинов в границах области, поэтому срока хранения в 45 дней достаточно. Рыбу используем ту, что выловили в местных водоемах».

На местных покупателей рассчитана продукция еще одного «золотого» конкурсанта – индивидуального предпринимателя Галины Чечулиной из Бредов.

«У нас «производство замкнутого цикла, - рассказала заведующая производством Татьяна Кайсарова. - Для большинства хлебобулочных изделий мы используем выращенную на своих местных полях пшеницу, большинство хлебов на заквасках и на опаре. А там, где есть свои точки продажи, на части изделий ставим свой авторский знак».

На конкурсе отмечены наградами сыровары из Верхнеуральска за «Иван-сыр», «Ариант» за колбасы, компания «СИТНО» - за семь продуктов (хлебные, мясные, молочные). Среди призеров 12 животноводческих хозяйств. Есть достижения в IT-сфере, за решения для управления пищевыми производствами награждена компания «Ивелси».

Все это в сумме с рекордными урожаями аграриев становится надежным гарантом продовольственной безопасности региона.