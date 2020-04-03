Игорь Рыбаков: Страна потеряет 7-10% ВВП и вернется к 2000 годам

Известный промышленник Игорь Рыбаков в прямом эфире на своем YouTube канале прокомментировал обращение президента России Владимира Путина: «Сегодня Владимир Путин сделал разъяснение, как мы будем жить до конца апреля. Я в шоке».

Про продление каникул до конца апреля

Продлить каникулы до конца апреля с сохранением работникам их заработной платы - это гибель СММ (средний, малый и микро- бизнес). Кто будет платить? У них живучесть - месяц денежных потоков. Если до конца месяца ситуация не восстановится, а это скорее всего не произойдет, мы увидим массовые банкротства в секторе.

Про текущий размер госпомощи в 1,4 трлн рублей

Мы живем в стране, где очень большой госсектор и очень незначительный частный сектор. Поэтому будет поддержка госсектора. К чему это приведет? К гибели значительной части СММ. Но предприниматели-то выживут, а вот работников придется уволить. И это очень грустно. Социальный кризис, если бахнет в любой стране - разнесет все. Поэтому на самом деле - это и плохо, и хорошо одновременно, потому что мы живем в стране, где огромный государственный сектор и незначительный сектор СММ. Получается так, что первые меры поддержки в России коснутся в основном государственного сектора - бюджетного, и, я думаю, - это правильное, прямое, обоснованное решение. Так должно быть.

Что будет с СММ при этом? Он просто умрет. Это не плохо и не хорошо - предприниматели очень живучие люди. Предприниматели - они как купцы. Знаете, сколько трудностей у них бы ни было - они, конечно, выживут. Но вот другое дело - работники, которые работают у этих купцов - их придется уволить. Очень неприятно об этом говорить.

30% рабочих мест в России дают малые и средние предприятия и микробизнес. Если страна потеряет из этих рабочих мест хотя бы половину - 15% - это 3 миллиона безработных. В принципе, три миллиона этих безработных уже сейчас сидят по домам на так называемой самоизоляции и в каком-то ожидании. Они просто не получают уведомительную про увольнение. Почему? Потому что у нас реагирование на кризис следующее: “Пожалуйста, никого не увольняйте, иначе пришлем прокуратуру!”

Для России же это означает, что страна потеряет 7-10% ВВП и вернется к 2000 годам. Скорее всего мы не вернемся в 91-93 год, тогда была полная жесть. Тогда не было никаких финансовых резервов, никакой государственной системы инфраструктуры и так далее - нет. Сейчас есть система - это не 91-93 год. Мы выживем. Но вот это слово меня напрягает - выживем. Мы откатываемся по ВВП в 2000-ые года. Нефть $10-20. Хорошо, если не $7, хорошо, если не ноль. Если 7-10% сегодня прогноз падения российской экономики - это означает, на 20-25% падения доходов домохозяйств. Автоматически. При таких мерах поддержки, которые объявлены сейчас, это будет так.

Равномерности не будет, и поэтому получается: некоторые доходы домохозяйств упадут на 40-50-60% процентов, некоторые - меньше. Без прямого залива экономики деньгами из Фонда национального благосостояния, посредством продаж валюты, которую ЦБ будет продавать по высокому курсу - не обойтись! Я думаю, президент и правительство, прежде всего правительство - экономический блок, ведут сейчас такую политику: подождать, что быстро обрушится в экономике само - пена такая, а потом точечно, адресно оказывать помощь. Это мои розовые очки. Я бы хотел, чтобы так было.

Источники финансирования есть!

На самом деле источники финансирования есть! Фонд национального благосостояния - это наши с вами деньги. Более 11 трлн рублей там. Валютные резервы - под 600 млрд рублей. Если только по $5 млрд на бирже продавать в месяц - вы представляете сколько это рублей? Ведь реально рублей сейчас ни у кого нет. Все рубли сейчас знаете где? В ЦБ, в Фонде национального благосостояния и на депозитах богатых граждан. И если сейчас эти рубли будут держать дальше в кубышке - все засушится, зато мы будем с резервами сидеть. Для того мы и делаем резервы, чтобы их использовать, и завтра, я жду, что правительство объявит беспрецедентные меры поддержки. А чего еще я могу ждать? Дело в том, что Минпромторг три дня назад сказал о налоговых каникулах. Конкретно, не об отсрочке - ни кредиты на зарплату! Не будут СММ брать никакие кредиты на зарплату в условиях неясности. Не будут! Налоговые каникулы. Каникулы на выплату аренды предприятиям-ритейлерам и так далее и тому подобное. Рассрочка на выплату долгов на много-много лет вперед.

Эта конкретика будет стоить нашей стране 10-15% ВВП. Я скажу - это беспрецедентные меры, которые сейчас кровь из носу необходимы. Если мы не зальем сейчас наличностью страну, мы посадим страну в экономическую ситуацию и социальную - в начало этого века. Что такое экономическая ситуация начала этого века - я вам скажу. В Рязани, где у нас завод, царствовала “слоновская” группировка. “Слоновцы” их звали. Они убивали людей. Они приходили и убивали людей. Женщин, детей, мужчин - не важно, потому что город был их. И только в 2004 году последние «слоновцы» были пойманы.

Про расширение полномочий регионов

Что еще сказал президент? Расширяются полномочия регионов. Президент в свойственной ему манере, когда ситуация набирает вес, производит делегирование. Я тоже так делаю. Все так делают. Все руководители так делают. Дело в том, что антихрупкость лучше проявляется тогда, когда организация или компания, или страна состоят из более-менее автономных подразделений, из отсеков в подводной лодке, которыми управляют руководители этих отсеков - губернаторы - это и есть те самые руководители.

Антихрупкость - это руководители отсеков подводной лодки. А как будет действовать губернатор в этих условиях? Выходит так, что губернатор может закрыть любое предприятие, кроме тех, что по списку. Я когда изучил этот пункт, я понял, что губернаторы подойдут творчески к трактовке этих постановлений.

Весь мир ждет долларовая инфляция

Весь мир ждет долларовая гиперинфляция. На моем веку такого не было. Это резкое снижение уровня благосостояния всех стран мира по решению ФРС. Америку коронавирус накрячет сильнее всех. Это единственная позитивная новость и связана она с тем, что Россия уже много лет живет в изоляции, мы подготовлены к кризису лучше, чем американская или европейская экономики. У них полный гедонизм. Может быть, поэтому меры поддержки у нас меньше. Не знаю. Америка сейчас пугает себя и весь мир для того, чтобы в определенный момент, сделав гигантскую эмиссию долларов, залив весь мир долларом, прокредитовать центральные банки третьих стран долларами под залог резервов, которые у них есть в виде американских долговых расписок (облигаций). Долларовой наличности станет столько, что не будет столько товаров. И в тот момент покупательская способность доллара будет кратно снижаться.

Немного статистики

Наша задача сейчас: нужно поберечься от пандемии. Второе: необходимо найти всему обществу и правительству, в частности, меры беспрецедентной поддержки рабочих мест, чтобы люди не теряли доходы. Мои ожидания: я хочу 10 трлн рублей помощи! Это будет 10% от экономики России. Бабки есть, они заливаются, рабочие места сохраняются. У нас нет другого выхода!

Немного статистики:

Италия. Размер помощи, размер денежных средств, которые выделяются в этих антикризисных ситуациях - $402 млрд или 20% ВВП.

Германия. 1 трлн 418 млрд долларов, 37% ВВП.

США. $2 трлн 658 млрд. Это 12% от ВВП. Суммарный потенциальный пакет может быть расширен, по решению властей, до $6 трлн.

А что в России? В России пока - менее 2%, 1,4 трлн рублей. И пойдет это в основном на расшивку межбюджетных платежей. То есть представьте себе, в стране гигантский госсектор и с этим сектором необходимо тоже работать, внимательно работать. Это хорошо - бюджетные места, медики.

Идет L-образный кризис

Я рекомендую предпринимателям: сокращайте людей, кризис L-образный. Восстановления не будет. V-образный: когда упало, отжалось (2008 год), П-образный: когда упало, было на дне и восстановилось. Промышленное потребление радикально не упало, а финансовые рынки залихорадило. Но сейчас мировой L-образный кризис: когда промышленное производство в мире уже снизилось на 15%. Такого никогда не было. Значит, запущен тотальный режим пересчета всех мировых экономических цепочек. А Китай, который уже восстановился, - он наращивает производство. Ощущение: кто первый встал, того и тапки. Китай старается занять пустоты, красавчик! А вот Швеция до сих пор не ввела никакие ограничения на коронавирус. И она не называет это пандемией, эпидемией.

Само слово эпидемия вселяет ужас. Эпидемия - когда более 5% поражены какой-то болезнью. Я не понимаю, почему везде столько шума. Я не понимаю, почему для того, чтобы заставить людей сидеть дома, их нужно так напугать.

Короназайм

Я согласен, что важно сохранить рабочие места, экономику, но подходы, которые вижу, - они совершенно не про это. Информация о том, что страна еще месяц не в рабочем режиме - приводит к тому, что многие уже начали сокращать людей.

Путин, с одной стороны, усилил мою тревогу, он перевел мою тревогу в то, что я начал действовать. Значительное количество людей теперь будет отправлено на cancel. Я не жду в ближайшее время никакого восстановления экономики, я начинаю упреждающие действия. Так поступит каждый предприниматель. Если рассчитываешь на какую-то помощь, не рассчитывай. Никто не снимает ответственности самофинансирования с предпринимателя-руководителя. Рассчитывать нужно на себя. Нужно принимать решения по тотальному сокращению затрат, которые будут коррелировать с выручкой, которую получает твое предприятие. Если выручка упала в 2 раза, значит либо ты людей в 2 раза сокращаешь, либо ты им в 2 раза сокращаешь зарплату (при большой доле ФОТ в затратах, у большинства СММ это именно так).

Ты не примешь такое решение, твоя компания - банкрот!

Московское правительство уже приняло решение по этой ситуации: ввело штрафы в 5 т.руб. за нахождение на улице, оно ввело отправление на штрафстоянку автомобиля, если человек не имел права выезжать. Хотя что значит это право, до сих пор не ясно. Я не знаю: мне можно выехать на улицу? Мне нужно ехать в офис для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность своего здания. Я читаю указ президента, там написано: обеспечение пожарных или неотложных мер - пожалуйста, вопрос: могу я выехать или нет?

Мы все живем в очень асинхронной информационной ситуации. Каждый день как понедельник. Как в этом вообще разобраться? Я знаю, как!

Слушайте ребята, давайте мы уже примем раз в месяц что-то. Например, 10-триллионный пакет и месяц будем его реализовывать. Потом еще 10 триллионов. Деньги откуда будем брать? Печатать! В долг брать! Внутренний долг выпускать!

Вы бы купили облигации внутреннего займа, внутреннего долга правительства Российской Федерации, так называемый “короназайм”? Займ на то, чтобы справиться с этой экономической ситуацией.

То, что мы сделаем, то и будет! Давайте сделаем инициативу. Государству скажем: «Ребята, есть деньги!» Давайте, сделайте облигации - мы их купим, вы нам заплатите процент. Пусть по этим облигациям будет ставка чуть выше или чуть ниже депозитных ставок. Все равно кто-то на депозитах деньги держит. Какая нам разница, где держать - в Сбербанке, в Тинькофф или купить облигации для того, чтобы коронавирус побороть? Государство будет гарантировать этот купон, и у государства появятся триллионы рублей для того, чтобы вернуть стимуляцию экономике, чтобы мы не скатились в 2000-е!

Посмотреть видеотрансляцию Игоря Рыбакова можно пройдя по ссылке: https://youtu.be/AaItBo7ZfeU.

Игорь Рыбаков - известный предприниматель, промышленник и видный общественный деятель, венчурный инвестор, филантроп, участник списка богатейших людей России по версии журнала Forbes (78-е место). Сооснователь и совладелец корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ», которой принадлежит 54 завода в 7 странах мира, «Рыбаков Фонд», который помогает развивать социально-образовательную среду в школах. В 2019 году основатели «Рыбаков Фонд» Игорь и Екатерина Рыбаковы учредили ежегодную международную премию Rybakov Prize в $1 млн за самый вдохновляющий пример реализованного проекта, утверждающего школу в роли центра социума. Игорь Рыбаков – сооснователь инвестиционного холдинга PRYTEK (общая стоимость портфельных технологических компаний превышает $1 млрд), президент бизнес-клуба «Эквиум», основатель и владелец смарт-офисов SOK. Игорь Рыбаков - ведущий Youtube блога и Instagram канала. Игорь Рыбаков - публичный спикер, автор книги «ТОК», книги «ЖАЖДА», вместе с Абдулманапом Нурмагомедовым (отец Хабиба, воспитал 27 чемпионов мира) написал книгу «Отец»: https://rybakovbooks.ru/. Игорь Рыбаков – автор, исполнитель песен, развивает музыкальный проект RYBAKOV: http://rybakovmusic.com/.