Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…

Сегодня исполнилось сто дней, как я обратился министру образования Челябинской области, чтобы меня включили в список учителей для Донбасса. Министр откликнулся быстро, были уточняющие звонки, отправили список в Москву. И всё. Предполагаю, что дело не в образовании и педагогическом стаже. С этим всё хорошо.

Возраст. Мне уже 67…

В военкоматах молодые смеются над теми, кто в возрасте 60-ти с лишним лет сегодня обивает пороги военкоматов. Я даже не старался. Хотя применение нашего поколения семидесятников в «пыльных шлемах» вполне уместно именно сегодня, когда молодняк побежал в Грузию, Казахстан и в Монголию…

Сегодня в учебных заведениях, в армии остро нужны именно комиссары, рождённые в СССР. У нас хоть и «пыльные шлемы», но мозги без паутины. А пыль можно и стряхнуть. Патриотизм из моего поколения уже не вытравить до смертного часа. Мы даже готовы пойти воевать за свободу Русского мира, подавая снаряды. И нас не запугать: семидесятники от армии не косили никогда…

Обида гложет всех, у кого нет хронических заболеваний: почему не востребовано наше дееспособное и патриотичное, жертвенное и опытное поколение? Неужели мы годимся только в сторожа? Неужели нам оставили только возможность наблюдать на телеэкране, как убивают наших детей и внуков? Только наше поколение знает очевидную истину: солдата убивает не пуля, а страх. А все страхи появляются от безверия в государство, от цинизма, который прививали 30 лет каждый день интернет и телевидение. До сих пор неокрепшие души наших детей развращает телеэкран без цензуры и без наказания за духовный разврат, за компрометацию богатой истории великой России. Священника к каждому солдату не приставишь, а вот институт комиссаров восстановить можно и нужно: Отечество в опасности. Как никогда

И здесь нужно объявить призыв комиссаров в пыльных шлемах, которые весьма осознанно рвутся в бой.

Взяв на вооружение опыт французских якобинцев и используя знания офицеров царской России, правительство Ленина в своё время сумело создать уникальную систему командования, которая довольно быстро наладила политическую работу и пропаганду в армии.

Институт комиссаров с неопределёнными полномочиями создавало и временное правительство в 1917 году, ещё до большевиков. Но эффекта добились именно у большевики в Гражданскую и в Великую отечественную войнах, когда нужно было разъяснять политику правящей партии…

Сегодня нашему главнокомандующему ой как нужен такой институт людей, проверенных временем, выживших в губительную перестройку и переживших позорный развал России в 90-е. Я горько смотрю на растерянность своих сыновей, которых воспитывало наше безнаказанное ТВ. А мы – родители – круглые сутки были заняты выживанием. Но за души детей и внуков не поздно сражаться и сегодня. До последней капли жизни.

Похоже, в нашем поколении семидесятников нуждаются все, кроме государства в лице министерства обороны…

Или я не прав???

Не пора ли создавать новый идеологический фронт и срочно менять статьи конституции о запрете идеологии: без идеологии у великой России не может быть Великих побед.