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VIP-охота на краснокнижных или Как депутаты Госдумы узаконили собственное увлечение

На прошлой неделе, 22 декабря, Госдумой РФ был принят законопроект, который позволяет отстреливать животных, занесенных в федеральную и региональные Красные книги. Изменения были внесены в Федеральный закон «О животном мире» и Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», а также в другие законодательные акты.

Раньше ФЗ «Об охране окружающей среды» и «О животном мире» запрещали отстрел животных, занесенных в Красную книгу, животных можно было отлавливать только в научно-исследовательских целях, для образовательной деятельности или же «в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов». Также постановление правительства РФ № 13 от 6 января 1997 года разрешает добычу краснокнижных животных с целью «сохранения объектов животного мира, осуществления мониторинга состояния их популяций, регулирования их численности, устранения угрозы для жизни человека» и в некоторых других случаях.

Но теперь для всех вышеперечисленных исключений (то есть в научных целях) животных можно не только отлавливать, но и отстреливать. Интересно, как отстрел поможет сохранению объектов животного мира или в осуществлении мониторинга состояния их популяций? Эксперт по природоохранному законодательству Гринпис в России Михаил Крейндлин обеспокоен тем, что снят прямой запрет на отстрел краснокнижных животных.

«Понятно, что это не будет происходить повсеместно, не всем это будет разрешено, но исключительные случаи наверняка будут снова связаны с трофейной охотой на краснокнижных животных, как это уже было», - заявил Михаил Крейндлин в комментарии «Радио Свобода».

Новые поправки, казалось бы, не допускают действия, «которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу субъекта Российской Федерации». Но другая поправка устанавливает, что запретить охоту можно будет только в том случае, если в ходе государственного мониторинга охотничьих ресурсов было подтверждено «фактическое непрерывное снижение численности вида охотничьих ресурсов, в отношении которого устанавливаются лимит и квота добычи, в течение не менее трех лет, приведшее к общему сокращению численности вида более чем на 50 процентов». В этом видится явное противоречие и абсурд этого законопроекта. Михаил Крейндлин уверен, что «найти ученого, который обоснует отстрел для науки — просто вопрос денег».

Ограничения охоты, ее сроки, виды и допустимые орудия будут определять губернаторы на местах после согласования с Минприроды России. Изменения вступят в силу 21 августа 2021 года.

Создать такой законопроект, на наш взгляд, – это самое настоящее варварство. На официальном сайте системы обеспечения законодательной инициативы на вкладке этого законопроекта гордо красуются имена инициаторов - депутатов Государственной Думы В.М.Резника, Н.П.Николаева, В.И.Пискарева, Е.С.Москвичева, Р.Г.Шайхутдинова, М.И.Щаблыкина, Н.С.Валуева, А.Н.Ищенко, С.И.Крючека, Р.К.Хуснулина; члена Совета Федерации В.А.Лебедева.

К примеру, Владислав Резник – член правления «Клуба горных охотников». Он уже не раз просил Минприроды разрешить ему охотится на исчезающие виды животных. Он, кстати, в рейтинге КГО занимает почетное второе место.

«Клуб горных охотников пропагандирует только спортивную трофейную охоту на диких горных копытных животных (бараны, козы, серны, козероги, тар), при условии, что она проводится в полном соответствии с законодательством государства, в котором организована, а также в соответствии с морально-этическими принципами честной спортивной охоты», - говорится на сайте сообщества.

Трофейная охота – это такой вид охоты, при котором охотник выбирает себе большое примечательное животное, причудливой окраски, с красивыми рогами. Убитое животное или какая-то его часть хранится дома в качестве трофея. Иногда за трофей могут засчитать и фотографию с живым животным. Но обычно на сайте этого клуба можно увидеть фотографии охотников только с убитыми «трофеями».

«Клуб горных охотников» уже с 2016 года пытался получить разрешение на отстрел путоранского снежного барана, занесенного в Красную книгу. Эдуард Бендерский – президент клуба и бывший спецназовец ФСБ - писал письмо вице-премьеру правительства России Александру Хлопонину, в котором просил дать право его организации на отстрел пяти баранов, обосновалось это «научными исследованиями». Взамен клуб обещал профинансировать 15 миллионов рублей (а затем 30 миллионов) в программы охраны данного подвида баранов (это какое-то лицемерие, по нашему мнению – убивать животных и затем платить за их охрану). Тогда Росприроднадзор отказал в выдаче разрешений.

Экологи сходятся во мнении, что в первую очередь под угрозу попадают дикие копытные (козлы, бараны), а также крупные хищники (белые медведи, тигры, леопарды), потому что вся инициатива идет от «Клуба горных охотников», а ему нужны трофейные животные. VIP-охоту, разумеется, будут проводить за огромные деньги. За этим и создавался этот законопроект. Здесь не только не идет речи о защите природы и охране краснокнижных животных, это просто большой бизнес. И законопроект, по большому счету, просто сделан рядом депутатов, что называется, «под себя».

В 2018 году Владислав Резник уже выступал с инициативой обсуждения возможности трофейной охотой на краснокнижных животных. Агентство ТАСС тогда давало комментарий первого заместителя председателя Совета Федерации Андрей Турчака.

"Предложение Резника, который является членом "Клуба горных охотников", - это не что иное, как попытка узаконить собственное увлечение "VIP-охотой", - заявил Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии. "Предложение убивать, чтобы профинансировать спасение животных, - это какая-то "дичь", - убежден он. - Если у сообществ охотников есть желание помогать защищать животных из Красной книги, то это не дает им право лоббировать легализацию убийств. Я убежден, что министерство природных ресурсов и экологии и лично глава ведомства Дмитрий Кобылкин не допустит реализации такой инициативы", - подчеркнул тогда секретарь генсовета "Единой России".

Но прошло два года, и законопроект-таки приняли. Видимо, теперь стало нормальным узаконивать «собственное увлечение». Куда же подевалась такая жесткая и, казалось бы, принципиальная позиция?

Помимо этого, Владислав Резник и Николай Валуев (который тоже не скрывает свою любовь к охоте), а также Н.П.Николаев, М.И.Щаблыкин, А.Н.Ищенко (в общем-то те, кто нам уже знаком, и ряд других депутатов) являются инициаторами законопроекта о вольерной охоте, который был опубликован 18 февраля 2020 года. Он устанавливает условия любительской и спортивной охоты в полувольной или искусственно созданной среде обитания. То есть в условиях, при которых животным просто некуда бежать и они обречены на гибель.

«Кроме этого в целях соблюдения принципа пользования животным миром способами, не допускающими жестокого обращения с животными, предлагается на уровне федерального закона установить минимальную площадь в 50 гектаров для объектов охотничьей инфраструктуры, в которых допускается добыча путем отстрела охотничьих ресурсов, содержащихся в полувольных условиях», - говорится в пояснительной записке. При этом убивать животных в вольерных условиях можно любым оружием и в любое время года. Никаких лимитов и квот! Потому что животные – собственность предпринимателя, на территории которого создан вольер.

При этом депутаты позиционировали законопроект так, что такая охота существенно снизит охоту в диких условиях, что в свою очередь приведет к увеличению популяций диких животных. По их мнению, охотники не пойдут в лес, а будут отстреливать животных за деньги и на определенной территории. Но по факту такая охота очень дорогостоящая и, разумеется, для многих охотников охотится в вольере и дорого, и скучно.

Рассказывать об этих законопроектах сложно, неприятно. В процессе поиска информации встречается много фотографий охотников (депутатов и крупных бизнесменов), с гордостью стоящих рядом со своими «трофеями». Теперь на их месте окажутся животные, занесенные в Красную книгу, которая, по своей сути, должна давать им высокий статус охраны. Но похоже, что большие деньги решили теперь для высокопоставленных «охотников» даже эту проблему. Разумеется, охота на краснокнижных животных не будет носить массовый характер, потому что она может привести к сокращению численности. Именно потому что это будет VIP-охота для тех, кто, как выразился эксперт "Гринписа России" Михаил Крейндлин, «сможет себе позволить купить научное обоснование».

Вот так бы дружно и упорно депутаты отстаивали не свои интересы, а, к примеру, права пенсионеров в ходе проведения пенсионной реформы. Вывод один. Видимо, нам с вами, нашему обществу в Госдуме нужны другие депутаты.