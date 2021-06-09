10 тысяч каждому: эсеры выступили с предложением по безусловному доходу

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Седьмой Кассационный суд сегодня, девятого июня, отменил решение Калининского районного суда Челя
09.06.2021

Точка еще не поставлена

Суд встал на сторону экс-главы Миасса в борьбе со следственным комитетом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске решили плотно заняться ликвидацией шлакоотвалов и сохранением зеленых массивов.
09.06.2021

В Челябинске решили плотно заняться ликвидацией шлакоотвалов и сохранением зеленых массивов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Обелиск «Европа-Азия», расположенный на федеральной трассе М-5 на территории Челябинской области,
09.06.2021

В Челябинской области появится еще одно место притяжения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ветеран боевых действий из Челябинска Максим Уфимцев
09.06.2021

Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении представителей авиапредприятия, подозреваемых
08.06.2021

В отношении сотрудников аэропорта Челябинска возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.06.2021

Задержан челябинец, жестоко избивший пенсионера
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.06.2021

Власти Челябинска пообещали двухполосную дорогу на Наркома Малышева к октябрю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.06.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.06.2021

ММК: курс на энергосбережение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.06.2021

ГИБДД высказалось за снижение скоростей в мегаполисах
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.06.2021

ВТБ увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале на 18%
Государственная Дума Российской Федерации
Федерация
09.06.2021 14:16

10 тысяч каждому: эсеры выступили с предложением по безусловному доходу

В Госдуме рассмотрят предложение ввести в стране безусловный базовый доход на каждого гражданина РФ. Размер выплаты предполагается закрепить на уровне 10 тысяч рублей. С соответствующей инициативой парламентарии намерены обратиться в правительство.

Как уточняет член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин, что стоит начать с категории россиян с детьми, которые по инициативе президента Владимира Путина уже получали такую поддержку во время пандемии по коронавирусной инфекции Сovid-19. Это уже предусмотрено законопроектом, который внесен в Госдуму. Он предполагает выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в ежемесячном режиме.

Справедливороссы также планируют осенью выступить с предложением распространить такую меру поддержки на всех граждан РФ. На реализацию проекта потребуется около 18 триллионов рублей, что, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, станет неподъемной суммой для российского бюджета.

Государственная Дума Российской Федерации
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Седьмой Кассационный суд сегодня, девятого июня, отменил решение Калининского районного суда Челя
09.06.2021

Точка еще не поставлена

Суд встал на сторону экс-главы Миасса в борьбе со следственным комитетом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске решили плотно заняться ликвидацией шлакоотвалов и сохранением зеленых массивов.
09.06.2021

В Челябинске решили плотно заняться ликвидацией шлакоотвалов и сохранением зеленых массивов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Обелиск «Европа-Азия», расположенный на федеральной трассе М-5 на территории Челябинской области,
09.06.2021

В Челябинской области появится еще одно место притяжения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ветеран боевых действий из Челябинска Максим Уфимцев
09.06.2021

Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении представителей авиапредприятия, подозреваемых
08.06.2021

В отношении сотрудников аэропорта Челябинска возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе
Государственная Дума Российской Федерации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.03.2021

В Госдуме предложили ввести новый налоговый вычет на детей
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В Госдуме предложили наказывать депутатов-пустословов рублем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.01.2020

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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07.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске не все адресные таблички на зданиях и жилых домах можно прочитать. Некотор
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Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы в ожидании начала преображения набережной озера Смолино,
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На вас не угодишь! Челябинцы раскритиковали теперь и тихую зону будущей набережной Смолино

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E-mail:

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Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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09.06.2021 15:09

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Власти Челябинска пообещали двухполосную дорогу на Наркома Малышева к октябрю

09.06.2021 14:16

10 тысяч каждому: эсеры выступили с предложением по безусловному доходу

09.06.2021 14:07

ММК: курс на энергосбережение

09.06.2021 14:02

ГИБДД высказалось за снижение скоростей в мегаполисах

09.06.2021 13:50

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09.06.2021 13:35

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В Челябинской области появится еще одно место притяжения

09.06.2021 10:03

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09.06.2021 09:50

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