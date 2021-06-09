10 тысяч каждому: эсеры выступили с предложением по безусловному доходу

В Госдуме рассмотрят предложение ввести в стране безусловный базовый доход на каждого гражданина РФ. Размер выплаты предполагается закрепить на уровне 10 тысяч рублей. С соответствующей инициативой парламентарии намерены обратиться в правительство.

Как уточняет член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин, что стоит начать с категории россиян с детьми, которые по инициативе президента Владимира Путина уже получали такую поддержку во время пандемии по коронавирусной инфекции Сovid-19. Это уже предусмотрено законопроектом, который внесен в Госдуму. Он предполагает выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в ежемесячном режиме.

Справедливороссы также планируют осенью выступить с предложением распространить такую меру поддержки на всех граждан РФ. На реализацию проекта потребуется около 18 триллионов рублей, что, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, станет неподъемной суммой для российского бюджета.