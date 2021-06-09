09.06.2021
Задержан челябинец, жестоко избивший пенсионера
09.06.2021
Власти Челябинска пообещали двухполосную дорогу на Наркома Малышева к октябрю
09.06.2021
10 тысяч каждому: эсеры выступили с предложением по безусловному доходу
09.06.2021
ММК: курс на энергосбережение
09.06.2021
ГИБДД высказалось за снижение скоростей в мегаполисах
09.06.2021
ВТБ увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале на 18%
10 тысяч каждому: эсеры выступили с предложением по безусловному доходу
15.03.2021
В Госдуме предложили ввести новый налоговый вычет на детей
14.09.2020
В Госдуме предложили наказывать депутатов-пустословов рублем
16.01.2020
Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
16.01.2020
ЛДПР и эсеры поддержат кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра, КПРФ пока воздержится
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021
Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать
04.06.2021