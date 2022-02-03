Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Шойгу: «Полезут — получат! Вот и вся война»

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Встреча прошла сегодня, 3 февраля, в Минске, передаёт «Интерфакс».

Во время рабочего визита глава российского ведомства встретился также со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным и проинспектировал подготовку к совместным учениям «Союзная решимость-2022».

«Всё организовано таким образом, что сегодня есть даже резервы. То есть всё организовано просто блестяще. Есть ещё возможности по дополнительному приёму техники»,— такую оценку дал Сергей Шойгу действиям по переброске группировок войск Восточного военного округа в Белоруссию.

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи заявил о готовности республики совместно с Россией создать центры по освоению новейшего вооружения, в том числе систем противовоздушной обороны.

Что касается публикаций западных СМИ о предстоящей войне России с Украиной, Лукашенко ответил коротко: «Полезут — получат! Вот и вся война».

Отметим, что российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022» пройдут с 10 по 20 февраля. В январе для участия в учениях в Белоруссию прибыли артиллеристы Восточного военного округа и морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Россия также завершила переброску в Белоруссию истребителей Су-35 из Хабаровского края и зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».

Манёвры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США и другие западные страны с осени 2021 года заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения. В Кремле обвинения в подготовке военной акции категорически отрицают.