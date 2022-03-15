Алексей Текслер: Мы поддерживаем инициативу по инвентаризации проектов НОЦ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал инициативу полномочного представителя Президента РФ в УрФО Владимира Якушева перестроить работу НОЦ с учетом новых задач, стоящих перед экономикой страны.

Полпред озвучил инициативу на заседании Уральского НОЦ, которое состоялось сегодня в режиме ВКС.

«Нынешняя социально-экономическая обстановка в стране требует особого внимания к развитию научно-технологического взаимодействия между научными организациями и бизнес-сообществом. В условиях санкций нам как никогда необходимы собственные прорывные технологии и решения, которые обеспечат стабильность экономики и ее развитие», - подчеркнул Владимир Якушев.

Алексей Текслер поддержал инициативу полпреда: «Задача, которая на сегодня перед нами стоит - придать динамику процессам взаимодействия с реальным сектором экономики. В первую очередь речь идет о поддержке импортозамещения. Собственно, мы поддерживаем, Владимир Владимирович, вашу инициативу по инвентаризации проектов НОЦ и будем, я думаю, предлагать определенную ротацию».

Губернатор отметил, что к ротации будут предложены те проекты, которые более направлены на импортозамещение и могут быстрее и качественнее показать результат. Работа в этом направлении уже начата. «Будем предлагать в портфель дополнительные проекты, в ближайшее время с этим определимся», - отметил глава Челябинской области.

Алексей Текслер подчеркнул, что на уровне региона уже приняты новые меры поддержки по системной поддержки науки. Почти вдвое увеличена поддержка НИОКРов по линии Фонда развития промышленности. Также выросла в целом поддержка промышленности и по региональному Фонду развития промышленности, и по линии проектов, которые реализуют малый и средний бизнес. И одно из направлений - подключение Уральского НОЦа к анализу этих решений.

Кроме того, прорабатывается возможность предоставить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, которые осуществляют расходы на научные исследования и разработки. После того, как решение будет принято, в анализе этих НИОКРов будет задействован также Уральский НОЦ для максимального взаимодействия между наукой и промышленными предприятиями».

В пресс-службе правительства уточнили, в «основной портфель» НОЦ от Челябинской области входят три проекта:

- прорывной проект уникальной двигательной системы полностью возвращаемой ракеты;

- создание высокотехнологичного производства семейства транспортных средств для работы в экстремальных условиях Крайнего Севера «Арктический автобус»;

- разработка систем управления комплексным транзисторным преобразователем частоты широкой номенклатуры для повышения эффективности энергетических систем.

Кроме прямой поддержки проектов, порядка 70 миллионов в год направляется на прямую поддержку технологических проектов НОЦ, выделяются гранты на программу Российского научного фонда по поддержке исследований (порядка 50 миллионов рублей). Кроме того, молодым ученым предоставляется выплата на приобретение жилья (ежегодно в размере 45 миллионов рублей). Также за счет региональных средств осуществляется поддержка программы «Приоритет 2030» (ЮУрГУ входит в состав участников «Приоритета 2030»).