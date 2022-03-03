Автоваз приостановит сборку автомобилей на 4 дня

«Автоваз» приостановит сборку автомобилей в Тольятти и Ижевске, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя. Из-за продолжающегося дефицита электронных компонентов производственную линию остановят 5 марта, а также в период с 9 по 11 марта.

В компании отметили, что один день простоя сотрудникам оплатят полностью, а за остальные дни зарплату начислят в сокращённом объёме.

«В связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании администрация «Автоваза» приняла следующие решения о графике работы предприятий в Тольятти и Ижевске: 5 марта 2022 года объявляется днем простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 по 11 марта объявляется днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка», - отмечается в сообщении.

В «АвтоВАЗе» подчеркнули, что сотрудники компании могут использовать эти дни как дни отпуска с полной оплатой, с переносом с декабря 2022 года.

Напомним, что «АвтоВАЗ» производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault.