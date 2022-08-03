«АвтоВАЗ» выплатит неплохую компенсацию решившим добровольно уволиться сотрудникам завода в Ижевске

В Ижевске на заводе, который выпускал Lada Vesta, увольняют 90% рабочих, сообщают РИА Новости.

Гендиректор ООО «Лада Ижевск» Денис Носов подписал несколько приказов, касающихся увольнения большинства сотрудников. Сканы этих писем оказались в распоряжении Дрома.

Сейчас на предприятии «Лада Ижевск» числятся 2000 человек, к 31 августа планируют оставить лишь 200. Они будут заняты выпуском отдельных компонентов — некоторые штампованные элементы кузова и пластиковые детали. Также останется часть сотрудников проектного отдела и специалисты по логистике.

Увольнять персонал будут по соглашению сторон (часть 1 статьи 77 ТК РФ), при этом работникам предложат неплохие компенсации за сокращение. Базовый вариант — пять окладов, ветеранам же завода, тем, кто работает на заводе от 20 до 30 лет, — шесть окладов, а работникам со стажем более 30 лет дадут семь заработных плат и окажут содействие работникам предпенсионного возраста при выходе на досрочную пенсию.

Кроме того, принято решение продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до конца 2023 года или до достижения ребенком четырёх лет, добавил автопроизводитель.

Также в «АвтоВАЗе» заявили о готовности оплатить переобучение сотрудников новым профессиям, востребованным на рынке труда Ижевска и Удмуртии с последующей помощью в трудоустройстве.

При этом на заводе подчеркнули, что компания не планирует проводить массовых сокращений персонала, а предложенные меры — добровольны для каждого работника.