Азербайджан пригрозил Армении нанести ответный удар

Сегодня утром армянские вооруженные силы начали обстрел азербайджанского города Тертер, который расположен в районе конфликтной линии в Нагорном Карабахе. Об этом на официальном портале заявило министерство обороны Азербайджана.

“28 сентября с утра армянские вооруженные силы подвергают обстрелу город Тертер.

Руководство Министерства обороны в последний раз предупреждает противника, что нами будут предприняты адекватные ответные меры против него”, - говорится в заявлении военного ведомства Азербайджана.

Сообщается, что военные силы Азербайджана уничтожили 2 танка армянских военных при предотвращении боевых атак.

Согласно официальной информации, размещенной на сайте Минобороны Республики Армения, сегодня утром прошло оперативное совещание по данной ситуации. Давид Тоноян дал распоряжения по сдерживанию противника, разрушительному противостоянию его наступательных действий и оказанию необходимой поддержки армии обороны.

Данные о потерях, предоставляемые сторонами конфликта с 27 сентября, разнятся. В Азербайджане сообщили, что убито более 550 военнослужащих Армении, 22 танка «и другой бронетехники», 18 беспилотных летательных аппаратов и 8 артиллерийских установок. В Армении опровергли такую информацию, подтвердив гибель 16 военных и 200 раненых.