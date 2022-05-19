Азовец Паламарчук доставлен в СИЗО Ростова

Сдавшийся в плен заместитель командира запрещенного в России неонацистского полка «Азов» Святослав Паламарчук (позывной «Калина»), сдавшийся в плен накануне, 18-го мая, в настоящее время уже доставлен в следственный изолятор Ростова, сообщает Readovka.

В «Азове»* Паламарчук замещал действующего командира Дениса Прокопенко, известного под псевдонимом «Редис».

«Ранее «Калина» регулярно публиковал видеообращения, умоляя выпустить его и других нацистов, а также жалуясь, что украинские политики в медийном пространстве постоянно говорят о поддержке бойцов, а сами при этом не выходят на связь и не оказывают им никакой помощи», - пишет Readovka.

Напомним, в плен российским военным Паламарчук сдался с завода «Азовсталь» в Мариуполе (Донецкая Народная Республика).

*Запрещен в РФ.