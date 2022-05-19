Замкомандира «Азова» сдался в плен российским военным

Заместитель командира неонацистского полка «Азов» (запрещен в РФ) Святослав Паламар вышел с территории «Азовстали».

Как сообщает «КП», азовец, известный под позывным «Калина», сдался в плен накануне, 18-го мая, около девяти часов вечера.

Ранее он регулярно записывал видео, жаловался на судьбу и на бросившие его украинские власти, просил помощи.

«КП» пишет, что подчас Паламар сильно заговаривался, путал дни с годами, заявлял, что на «Азовстали» (завод в Мариуполе, Донецкая Народная Республика) они находятся «один на один с российскими авиацией, кораблями, артиллерией уже 64 года».