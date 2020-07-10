Банкиры предложили передавать персональные данные мошенников жертвам

В России появилась инициатива по пересмотру законодательства, регулирующего мошеннические действия в финансовой сфере и возврата денежных средств. Ассоциация банков России предлагает увеличить срок заморозки сомнительных переводов с 2 до 25 дней, а также передавать жертвам персональные данные предполагаемых мошенников для подачи исков в суд.

В настоящее время банки возвращают только 15% от украденных сумм, а при подачи заявления в суд у потерпевших требуют полные данные о предполагаемых мошенников. Более того, если владелец карты был неосторожен и засветил данные, то банк и вовсе не обязан возвращать ему украденные средства. Поэтому Ассоциация банков России обратила внимание на несоответствие действующего законодательства современным реалиям.

В новом законопроекте банкиры предлагают наделить банк получателя правом блокировать его средства, если от банка плательщика поступило уведомление об оспаривании перевода. Также ассоциация рекомендует обеспечить потенциальной жертве получить документы для длительной блокировки средств для исполнения судебного решения или приговора. На подтверждение зачисления средств предлагается дать 5 рабочих дней до и после проведения операции.