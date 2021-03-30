Бариста, курьер, продавец: кем хотят работать российские студенты

С января этого года более 1 млн резюме от студентов было загружено и обновлено на платформе онлайн-рекрутинга HeadHunter. Чаще всего молодежь пытается устроиться продавцами, кассирами, и консультантами.

Как следует из исследования HeadHunter, помимо сферы продаж и административного персонала в первую пятерку предпочтений вошли и специальности из сектора IT, интернета, телекома, транспорта и логистики.

Кроме того, студенты ищут работу менеджеров по работе с клиентами, бухгалтера, водителя, офис-менеджера, кладовщика, грузчика, торгового представителя и оператора call-центра, пишут РИА “Новости”.

Отмечается, что в столичном регионе в ТОП-5 вошли вакансии маркетологов, рекламщиков и PR.