Бердянская и Приморская епархии приняты в состав Русской Православной Церкви

Бердянская и Приморская епархии Запорожской области приняты в состав Русской Православной Церкви. Соответствующее решение принято на заседании Священного Синода РПЦ, которое состоялось под председательством Святейшего Патриарха Кирилла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве, сообщается на сайте РПЦ. Секретарь Челябинской епархии протоирей Игорь Шестаков поздравил настоятеля храма Бердянской епархии с вхождением в состав России.

Решение о вхождении новых епархий в состав РПЦ принято после того, митрополит Бердянский и Приморский Ефрем оставил без управления свою кафедру.

«Церковь в Бердянске, священнослужители, паства предприняли такой шаг, оставшись без управления. Их епископ сбежал и за год не принял никаких мер к управлению епархией», - пояснил Игорь Шестаков.

Священнослужители Бердянской епархии Украинской православной церкви, лишившись епархиального архиерея, обратились к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси.

«В ответ на обращение духовенства Бердянской епархии члены Священного Синода постановили принять Бердянскую епархию в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду Русской Православной Церкви с последующим вынесением данного решения на рассмотрение Архиерейского Собора»», - сообщает РПЦ.

Секретарь Челябинской епархии протоирей Игорь Шестаков уверен, что произошедшее событие имеет важное значение для Русской православной церкви. «Это означает достаточно серьезную, большую и значимую, не побоюсь этого слова, победу. Потому что церковь является, прежде всего, тем общественным институтом, доверие к которому не падает, - прокомментировал агентству значимость принятия новых епархий Игорь Шестаков. - Это свидетельствует о начавшемся процессе, который, прежде всего, касается духовенства и верующих. Это очень хороший прецедент, который свидетельствует о том, что стремление к мирной жизни и стремление к братскому общению у священнослужителей и верующих этих территорий есть».

Бердянскую епархию передали епископу Искитимскому и Черепановскому Луке, освободив его от управления Искитимской епархией (Новосибирская митрополия).

Секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков, который в этот период был с визитом в Запорожской области, лично поздравил секретаря Бердянской епархии протоиерея Сергия Илющенко с историческим событием.

«Я благодарен Богу, что в момент принятия исторического решения – присоединения новых епархий в состав Русской Православной Церкви, нахожусь в Бердянске в составе миссии общественного движения «Урал – фронту» и Союза ветеранов спецназа ГРУ, работающей сейчас в Донецкой и Запорожской областях, - поделился впечатлениями протоиерей Игорь Шестаков. - Сегодня я смог лично пообщаться со священниками Бердянской епархии и поздравить их с великим событием».

Отец Игорь преподнёс настоятелю Свято-Троицкого храма Бердянска протоиерею Сергию Илющенко набор богослужебных копий работы Златоустовских мастеров и икону Челябинских святых.

В Челябинской епархии подчеркнули, что оба священнослужителя являются настоятелями храмов, посвящённых Святой Троицы. А кафедральный собор города Бердянска носит имя Рождества Христова, как и строящийся кафедральный собор Челябинска.