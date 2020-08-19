Британские ученые назвали способ профилактики преждевременной смерти

Серьезные физические нагрузки могут позволить избежать преждевременную смерть. К такому заключению пришли ученые Кембриджского университета (Великобритания), проведя исследование среди 96 тысяч человек. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Nature Medicine.

Участникам исследования надели трекеры, которые отслеживали физическую активность. Ученые рассчитывали расход энергии для того, чтобы определить, помогают ли упражнения умеренной или высокой интенсивности снизить риск преждевременной смерти сверх ее вклада в общий объем активности.

Средний расход энергии у участников эксперимента составил 40 кДж/кг/день. На активность умеренной интенсивности приходилась треть от этого объема. За 3 года наблюдений скончалось 732 человека. При этом увеличение расхода энергии любой интенсивности было тесно связано с более низким риском смерти.