Координатор Международной сети против оружия и ядерной энергии в космосе Брюс Ганьон, который сам посещал Донбасс в 2019 году, прокомментировал прошедшие референдумы и церемонию подписания в Кремле актов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

– Брюс, на Западе и политики, и СМИ говорят о «недемократичности» референдумов…

– Я внимательно следил за ходом голосования на востоке Украины. Просматривал видео, подготовленные журналистами, которым я доверяю. Они находятся в Донбассе – некоторые с 2014 года. Референдум показался мне хорошо организованным, честным. Избиратели, у которых я брал интервью, были явно взволнованы тем, что у них появился шанс на лучшее будущее. Это настоящая демократия.

– Но в Сети разгоняется информация о том, что люди голосовали «под дулом русского автомата».

– Если от кого и страдал Донбасс, то от военной машины США, Великобритании и НАТО. Мне грустно и тревожно, что так много здесь от неё погибло людей. Мое сердце обращается к многострадальным гражданам, которые проголосовали за воссоединение с Россией: я молюсь, чтобы в ближайшем будущем у них был мир.

– А хотят ли люди в США и Европе знать истинное положение вещей? И от кого они могли бы об этом узнать?

– Я продолжаю выходить на пикеты в моем городе Брансуик, штат Мэн. Выхожу дважды в неделю, и занимаюсь этим с пятого февраля. Я также продолжаю часто давать интервью о войне и делаю всё, что в моих силах, чтобы помочь людям по всему Западу узнать больше о реальной ситуации. Основные корпоративные СМИ у нас – это непрерывная ложь о России. Вскоре я отправляюсь на мирную конференцию в Индию и намерен там чётко заявить об опасном и провокационном стремлении США оставаться «Королём холма».

– Готовы ли простые люди, ваши соотечественники, по-прежнему приносить жертвы во имя Украины?

– Неоконсерваторы, которые управляют Вашингтоном, Лондоном и ЕС, похоже, готовы продолжать войну как можно дольше. Но свежие опросы американского народа показывают, что украинская тема теряет их поддержку. С растущей бедностью в нашей стране никто не борется, поскольку Вашингтон продолжает закапывать миллиарды долларов в крысиную нору киевского марионеточного режима. Ну а что касается меня, то мои мысли и молитвы остаются с русским народом.