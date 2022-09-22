Центробанк рекомендовал предоставлять кредитные каникулы мобилизованным гражданам

Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) предоставлять кредитные каникулы мобилизованным гражданам, в дальнейшем эта рекомендация может быть закреплена в законе.

«Граждане, мобилизованные в соответствии с Указом Президента, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации», - говорится в сообщении регулятора

ЦБ рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие.

Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.

Аналогичное право предоставляется близким родственникам таких заемщиков, если они находятся у них на иждивении.

При этом банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика.

В дальнейшем такие специальные кредитные каникулы могут быть закреплены в законе.

Заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов заявил, что если банки и микрофинансовые организации не захотят прислушаться к рекомендациям Центрального банка России по введению «кредитных каникул» для мобилизованных граждан, то депутаты поддержат решение регулятора законодательно.

«Надеюсь, что банки и микрофинансовые организации прислушаются к рекомендациям ЦБ РФ. А если нет, то мы внесем соответствующие изменения в законодательство», - написал Неверов.

Напомним, президент России Владимир Путин выступил 21 сентября с телеобращением, в котором объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Соответствующий Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.