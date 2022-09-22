22.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 23 сентября (18+)
22.09.2022
Депутат Заксобрания восстанавливает скульптуры в детском саду Ясиноватой
22.09.2022
ММК-МЕТИЗ представляет свою продукцию в Волгограде
22.09.2022
Центробанк рекомендовал предоставлять кредитные каникулы мобилизованным гражданам
22.09.2022
В Челябинске сотрудница почты украла шесть с половиной миллионов рублей
22.09.2022
Глава ДНР – об обмене пленными
Центробанк рекомендовал предоставлять кредитные каникулы мобилизованным гражданам
27.05.2022
КСП: Банк России удивил новым размером ключевой ставки, но возможна коррекция
09.03.2022
Банк России ограничил снятие валюты наличными
25.02.2022
Россияне не смогут расплатиться за границей картами пяти банков. Apple Pay и Google Pay для них тоже отключат
26.08.2021
В Челябинской области снизилось количество фальшивых купюр
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022