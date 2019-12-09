Чайка: По фактам хищений при строительстве “Восточного” заведено 163 дела

Генеральный прокурор России Юрий Чайка назвал количество уголовных дел, заведенных по фактам совершенных преступлений при строительстве в Амурской области космодрома “Восточный”. По состояния на ноябрь их число достигло 163, сообщает сегодня, 9 ноября, Коммерсант.

По словам генпрокурора, уголовные дела одновременно расследуют 3 силовые структуры: Следственный комитет России (93 дела), МВД (68 дел), ФСБ (2 дела).

До суда уже дошло 109 уголовных дела в отношении 145 виновных. Общий ущерб от преступлений составляет 20,9 млрд рублей. Более сотни лиц были признаны виновными, по ним вынесено 90 обвинительных приговоров.

На расследовании находятся еще 25 дел, большинство которых заведено по хищениям. Ущерб насчитывается в 6,8 млрд. рублей.