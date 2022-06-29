29.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 июня
29.06.2022
Бойцов ВСУ поделили на аристократов и бомжей
29.06.2022
В Историческом музее Южного Урала представят 70 лучших снимков со всего мира
29.06.2022
Челябинская область эффективно применяет меры поддержки IТ-отрасли в условиях санкций
29.06.2022
В Молодежном театре три дня будут бесплатно показывать эскизы лучших спектаклей «Любимовки»
29.06.2022
Камерный театр Челябинска завершит сезон коллективным выходом на воду
Челябинская область эффективно применяет меры поддержки IТ-отрасли в условиях санкций
29.06.2022
Текслер: «Аркаим» выходит во всероссийский прокат
29.06.2022
Текслер обратился к главе минсельхоза РФ за господдержкой
28.06.2022
Алексей Текслер положительно оценил работы в сквере у «Юности» и на пешеходной зоне по Свободы
27.06.2022
В Челябинской области треть жителей – молодежь в возрасте от 15 до 34 лет
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022