Челябинская область эффективно применяет меры поддержки IТ-отрасли в условиях санкций

Челябинская область вошла в пятерку регионов Российской Федерации с высокой эффективностью применения мер поддержки IТ-отрасли в условиях санкций.

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов исполнительной власти и регионов России.

«В условиях санкций была введена дополнительная оценка эффективности применения мер поддержки IТ-отрасли в регионах, разработанных по указу Президента Владимира Путина, - отметил Дмитрий Чернышенко. - По итогам мониторинга лидерами их использования стали пять регионов. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Удмуртия, Челябинская, Московская и Архангельская области».

Также субъекты России ввели дополнительные региональные меры поддержки IT-компаний. Так, в Челябинской области за счет ресурсов региона дополнительно снизили процентную ставку по ипотеке для ИТ-специалистов. Соответствующее соглашение подписали на площадках Петербургского международного экономического форума губернатор Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. Южный Урал – один из первых регионов первых в стране, который принял решение внести региональные средства, чтобы еще снизить заложенную по федеральной программе ставку. На сегодня в регионе любой ИТ-специалист сможет взять кредит до 18 миллионов рублей под 5%.

Кроме того, региональным организациям Челябинской области, осуществляющим деятельность в сфере телекоммуникаций, предоставят инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль и льготы по налогу на имущество.

На совещании Дмитрий Чернышенко также отметил, что во всех регионах созданы штабы по борьбе с киберугрозами. Вице-премьер обратил особое внимание штабов на отражение кибератак не только на объекты критической инфраструктуры, но и на сайты высших учебных заведений, сообщает пресс-служба правительства РФ.

По итогам совещания Дмитрий Чернышенко поручил главам регионов оказать вузам содействие по противодействию DDoS-атакам, особенно в период проведения приёмной кампании.