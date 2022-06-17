В Челябинской области дополнительно снизят ставку по ипотеке для ИТ-специалистов

В Челябинской области повышается доступность ипотечного жилищного кредитования специалистов ИТ-сферы.

Накануне на площадках Петербургского международного экономического форума губернатор Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко подписали соглашение.

Стороны договорились о реализации в регионе дополнительной меры поддержки ИТ-специалистов (снижение ипотечной ставки), благодаря чему они смогут улучшить свои жилищные условия.

«Для нас направление ИТ крайне важно, мы поддерживаем своих специалистов, - уточнил Алексей Текслер. - Поэтому принято решение снизить за счет ресурсов региона процентную ставку по ипотеке для ИТ-специалистов».

Как пояснили в пресс-службе губернатора, привлечение к этой программе АО «ДОМ.РФ» в качестве оператора позволит усилить государственную поддержку ИТ-специалистов, проживающих в Челябинской области. Ставки по ипотечным жилищным кредитам будут существенно снижены за счет объединения федеральной программы поддержки граждан с дополнительным финансированием из бюджета региона и выбора гражданами лучших условий, предлагаемых банками-участниками.

«Мы начинаем развивать с регионом совместную реализацию ипотеки для ИТ-специалистов. Рассчитываем за ближайшие два с половиной года выдать до 50 тысяч кредитов специалистам ИТ», - пояснил Виталий Мутко.

По его словам, Челябинская область – одна из первых в стране, который принял решение внести региональные средства, чтобы еще снизить заложенную по федеральной программе ставке. На сегодня в регионе любой ИТ-специалист сможет взять кредит до 18 миллионов рублей под 5%.

«Мы подписали соглашение, что область к этим 5% добавит свои ресурсы, и для ИТ-специалистов на территории области эта ипотека будет намного дешевле», - подчеркнул Мутко.

Техническая реализация программы планируется на базе Единой информационной системы жилищного строительства.

АО «ДОМ.РФ» как оператор программы Челябинской области обеспечит равные условия для банков-участников, что позволит повысить уровень конкуренции и улучшить условия кредитования.

Напомним, Минцифры опубликовало список банков, участвующих в программе льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний. Всего в списке 52 кредитных организации. Среди них 49 банков и три региональных оператора.

Максимальная сумма кредита по льготной ипотеке для ИТ-специалистов в регионах с населением более миллиона человек сейчас составляет 18 миллионов рублей, для других регионов – девять миллионов. Планируется, что в ближайшее время лимит по заемным средствам для регионов-миллионников будет увеличен с 18 до 30 миллионов рублей.

Кредит по программе можно взять один раз. Правила программы распространяются только на новые кредиты, рефинансировать ранее взятые ипотечные кредиты нельзя.