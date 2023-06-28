Челябинская область получит допсредства на лекарства, медизделия и лечебное питание

Челябинская область получит дополнительные средства из федерального бюджета на закупку бесплатных лекарств, медицинских изделий и лечебного питания для льготников.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном сайте кабмина.

«Это позволит дополнительно закупить лекарственные препараты для людей, которые получают поддержку от государства», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Всего на эти цели будет направлено 1,5 миллиарда рублей. Челябинская область получит 32 миллиона 66,6 тысячи рублей.

Михаил Мишустин уточнил, что такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам. Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач.

Ранее правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Решение потребовало дополнительного финансирования.

Также премьер напомнил, что на эти цели в федеральном бюджете на текущий год было предусмотрено более 48 миллиардов рублей, а объемы субвенций, которые направлялись в регионы были соответственно проиндексированы.