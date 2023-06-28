28.06.2023
В Челябинске ремонт улицы Рождественского выполнен на 88 процентов
28.06.2023
В Челябинске начинается реконструкция тепловых сетей на Свердловском проспекте
28.06.2023
Челябинская область получит допсредства на лекарства, медизделия и лечебное питание
28.06.2023
В Челябинскую область прибыли породистые «пятачки» из Ирландии
28.06.2023
Трамвайные пути ремонтируют в пяти районах Челябинска
28.06.2023
В Аргаяшском районе ведется борьба с торфяным пожаром
Челябинская область получит допсредства на лекарства, медизделия и лечебное питание
28.06.2023
Челябинская область получит дополнительно средства на компенсацию расходов жителей на ЖКУ
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
14.06.2023
Челябинская область получит более 900 миллионов рублей на строительство модульных отелей
23.05.2023
Алексей Текслер презентовал в Китае потенциал Челябинской области
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023
Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли
26.06.2023