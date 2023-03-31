31.03.2023
Надежда Рыльская провела встречу с жителями улицы Стахановцев по предстоящей застройке
31.03.2023
Челябинцам напомнили о закрытии движения трамваев до областной больницы с первого апреля
31.03.2023
Двое коркинцев обвиняются в дерзких и циничных разбоях и грабежах
31.03.2023
Жители Магнитогорска ради выгоды устраивали фиктивные браки россиян с иностранцами
31.03.2023
АКРА: Кредитоспособность Челябинской области по-прежнему высока
31.03.2023
Государственная поддержка картофелеводства на Южном Урале увеличится втрое
Челябинские депутаты предлагают прекращать уголовные дела в отношении тех, кто станет добровольцем
30.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
29.03.2023
Джон Паркер: Опасность прямой войны США с Россией крайне обострилась
28.03.2023
Наталья Котова: Челябинск активно подключился к поддержке участников СВО
27.03.2023
Депутат Заксобрания Ольга Мухометьярова подарила военнослужащим машину
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023
Текслер доложил президенту о готовности к опережающему финансированию и внес предложение
30.03.2023
Муниципалитеты Челябинской области получили 44 школьных автобуса и 21 автомобиль для больниц
29.03.2023