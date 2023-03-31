Челябинские депутаты предлагают прекращать уголовные дела в отношении тех, кто станет добровольцем

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области предлагают прекращать уголовное преследование лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении не тяжких преступлений, если они решили добровольно пойти на военную службу и принимать участие в специальной военной операции.

Южноуральские парламентарии подготовили свои предложения по внесению изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, одобрили их на заседании ЗСО и направили законодательную инициативу в Госдуму РФ.

Предлагается установить новое основание для прекращения уголовного дела или уголовного преследования – «в связи с изменением обстановки».

Так, суд, прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное дело в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если будет установлено, что в связи с изменением обстановки этим лицом принято решение о добровольном прохождении военной службы в воинских формированиях.

Как говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте ЗСО, законотворческий процесс развивается и направлен на безусловные меры поддержки и стимулирование граждан, желающих выполнить свой долг по защите Отечества в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

В настоящее время к службе в ВС РФ уже привлекаются граждане, совершившие преступления. «Таким образом, государством признается возможность искупления гражданином вины перед обществом и государством посредством добровольного прохождения военной службы в воинских формированиях», - подчеркивается в пояснительной записке.