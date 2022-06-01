Челябинский Якудза из спецназа Кадырова потерял глаз в боях за Донбасс

Челябинец Александр Воложанин, лидер проекта «Трезвые дворы», поехал в качестве добровольца защищать Донбасса и в результате выстрела вражеского танка (взрыв произошел в пяти метрах от него) потерял правый глаз.

Позывной Александра – Якудза, он воевал в составе чеченского штурмового отряда «Нохчи».

На своей странице в ВКонтакте ночью первого июня Александр написал, что ему провели шестичасовую операцию в военном госпитале Ростова-на-Дону. Челябинец рассказал также, что оглох на правое ухо, вся правая часть головы потеряла чувствительность. По его словам, это связано с тем, что осколок перебил нервы.

В ростовском госпитале Александру Воложанину предстоит еще и восстановление левого глаза, который из-за полученной контузии сейчас видит лишь наполовину. Кроме того, челябинцу будут восстанавливать барабанные перепонки, пострадавшие в результате сильнейшей контузии – третьей для него за почти месяц войны.

«Ни капли не сожалею, так как знаю, что отдал долг Родине, нашей стране, нашим детям. Нет фашизму», - написал Александр Воложанин.

Также челябинский доброволец рассказал, что из его головы вытащили трехсантиметровый осколок, который остался в госпитале Ростова.

«Врачи сказали, что это первый такой случай, просто чудо. Осколок оторвал нервы глаза, который потерян, но затормозил и остановился перед мозгом. Ахмат Сила. Слава России. Аллаху Акбар, - сказал Воложанин. - Всю войну мы были на передовой. Девиз спецназа «Ахмат»: никаких компромиссов, только Победа».

Что касается обстоятельств получения ранения, то, по словам челябинского Якудзы, в его голову осколок попал тогда, когда вместе с другими бойцами спецназа Кадырова он собирался установить флаги России и Чечни на крыше дома в городе Северодонецке.

«Я не смог поднять флаг на здание из-за ранения в голову, но мои чеченские братья из спецназа Кадырова это сделали. Ахмат Сила. Слава России. Аллаху Акбар. Спасибо командиру батальона, его позывной – Охотник», - поделился Александр Воложанин. Он написал также, что смерти не боялся, везде был на передовой и в экстремальных условиях чувствовал себя хорошо.

«Были постоянные (круглосуточные, почти без перерыва) минометные обстрелы, обстрелы «Градами» и автоматные. Также нас атаковали танки, когда мы воевали в лесу и рыли там себе двухметровые окопы, которые нас спасали от мин. Пусть земля будет пухом моим братьям-воинам, кто погиб в этих боях. Вы, братцы, ушли в рай. Отдельная благодарность Максу (позывной – Фаза). Мы скорбим о тебе, ты – лучший, заботился о нас обо всех. Мы все - двести человек - тебя уважаем, ты погиб в бою героем», - написал Александр Воложанин.