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Число случаев коронавируса в мире превысило 12 миллионов

Федерация
Вчера, 23:06
Автор: 
Олеся Денисова

В мире по состоянию на девятое июля 2020 года зарегистрировано 12 миллионов 39,3 тысячи подтверждённых случаев заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией (прирост за сутки 1,83%). Умерло 551 тысяча 908 человек (прирост за сутки 0,99%).

В России за прошедшие сутки выявлено 6 тысяч 509 заболевших новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах. Из них у 27,3% инфицированных нет клинических проявлений заболевания (доля этой категории заболевших снизилась по сравнению с прошлыми сутками). При этом за сутки выписано по выздоровлению больше человек - 8 тысяч 805 человек.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зафиксировано 707 тысяч 301 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 0,9%), в том числе в Москве – 227 тысяч 363 случая.

Всего выписаны по выздоровлению за весь период по России 481 тысяча 316 человек, в Москве – 162 тысячи 86 человек (плюс 1173). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В Уральском федеральном округе (УрФО) с момента пандемии подтверждено 48 тысяч 600 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 16 тысяч 68 человек (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе – 11 тысяч 406 (округ вышел на шестое место по числу случаев коронавируса в стране), в Челябинской области – 8 тысяч 822 случая, в Ямало-Ненецком автономном округе – 7339, в Тюменской области – 3785, в Курганской области – 1180.

Коронавирус унес жизни 10 тысяч 843 человека (за сутки – 173). По данным федерального оперативного штаба, наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 4059, в Санкт-Петербурге – 1520, Московской области – 979, в Республике Дагестан – 404, в Нижегородской области – 295, в Красноярском крае – 195, в Ростовской области – 152. В остальных субъектах меньшее число.

В УрФО зарегистрировано 473 случая смерти от коронавируса: в Челябинской области (по данным областного штаба) – 177 (в том числе 85 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 144, в Ханты-Мансийском автономном округе - 81, в Ямало-Ненецком автономном округе – 51, в Тюменской области – 18, Курганской области – 2.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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