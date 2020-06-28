Число случаев коронавируса в России превысило 634 тысячи, в УрФО - 36 тысяч

За прошедшие сутки в России официально подтверждено 6 тысяч 791 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. Из них у 32,4% инфицированных нет клинических проявлений заболевания (доля этой категории заболевших чуть повысилась по сравнению с прошлыми сутками). При этом за сутки выписано по выздоровлению меньшее число человек - 5 тысяч 735 человек.

Наименьший темп прироста за сутки отмечен в Чукотском и Ненецком округах (ни одного за сутки), Москве и Крыму (рост по 0,3%), Московской области, Ингушетии, Осетии и Калининградской области (по 0,6%).

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зафиксировано 634 тысячи 437 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 1,1%), в том числе в Москве – 220 тысяч 71 случай.

Всего выписаны по выздоровлению за весь период по России 399 тысяч 87 человек, в Москве – 147 тысяч 95 человек (плюс 1319). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В Уральском федеральном округе (УрФО) с момента пандемии подтверждено 36 тысяч 421 случай коронавируса, в том числе в Свердловской области – 11 тысяч 877 человек (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе – 8 тысяч 402, в Челябинской области – 7 тысяч 291 случай, в Ямало-Ненецком автономном округе – 5159, в Тюменской области – 2953, в Курганской области – 739.

Коронавирус унес жизни 9 тысяч 73 человека (за сутки – 104). По данным федерального оперативного штаба, наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 3738, в Санкт-Петербурге – 1086, Московской области – 864, в Республике Дагестан – 371, в Нижегородской области – 226, в Ростовской области – 117, в Красноярском крае – 115, в Тульской области – 100. В остальных субъектах меньше.

В УрФО зарегистрировано 335 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области (по данным областного штаба) – 141 (в том числе 84 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 91, в Ханты-Мансийском автономном округе - 48, в Ямало-Ненецком автономном округе – 37, в Тюменской области – 17, Курганской области – 1.

В мире по состоянию на 28 июня 2020 года зарегистрировано 9 миллионов 973,1 тысячи подтверждённых случая заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией (прирост за сутки 1,09%). Умерло 501 тысяча 128 человек (прирост за сутки 0,8%).