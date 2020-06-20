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Число случаев коронавируса в России за последние 4 суток не превышает 8 тысяч

Федерация
Сегодня, 22:40
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в России официально подтверждено 7 тысяч 889 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах. Из них у 32,7% инфицированных нет клинических проявлений заболевания (доля этой категории заболевших снижается). При этом за сутки выписано по выздоровлению большее число человек - 10 тысяч 186 человек.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зафиксировано 576 тысяч 952 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 1,4%), в том числе в Москве – 212 тысяч 978 случаев.

Всего выписаны по выздоровлению за весь период по России 334 тысячи 592 человека, в Москве – 134 тысячи 549 человек (плюс 2115). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В Уральском федеральном округе (УрФО) с момента пандемии подтверждено 29 тысяч 557 случая коронавируса, в том числе в Свердловской области – 10 тысяч 725 человек (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе – 5 тысяч 992, в Челябинской области – 5 тысяч 844 случая (плюс 179 за сутки), в Ямало-Ненецком автономном округе – 3966, в Тюменской области – 2529, в Курганской области – 501.

Коронавирус унес жизни 8 тысяч 2 человек (за сутки – 161). По данным федерального оперативного штаба, наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 3565, в Санкт-Петербурге – 814, Московской области – 778, в Республике Дагестан – 344, в Нижегородской области – 193, в Красноярском крае – 86, в Ростовской области – 85, в Ставропольском крае – 82, в Тульской области – 78. В остальных субъектах меньше.

В УрФО зарегистрировано 255 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области (по данным областного штаба) – 112 (в том числе 72 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 69, в Ханты-Мансийском автономном округе - 33, в Ямало-Ненецком автономном округе – 25, в Тюменской области – 16, Курганской области – 0.

В мире по состоянию на 20 июня 2020 года зарегистрировано 8 миллионов 658 тысяч 878 подтверждённых случаев заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией (прирост за сутки 2,04%). Умерло 462 тысячи 358 человек (прирост за сутки 1,31%).

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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