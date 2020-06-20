ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области поставлен новый антирекорд по коронавирусу

Общество
Сегодня, 11:29
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 192 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что на 7,3% выше аналогичного показателя предшествовавших суток (накануне прирост был 179). Такого прироста новых инфицированных за сутки еще не отмечалось в регионе. Суточное число выздоровевших остается ниже числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро субботы, 20 июня, в регионе подтверждено 5 тысяч 844 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписаны 135 выздоровевших пациентов с коронавирусом (тремя сутками ранее было 129, 149 и 172). За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 3 тысячи 145 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 38 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 112 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 72 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 40 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано пять смертельных случаев.

В больницах продолжает лечение 2 тысячи 549 пациентов с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Федерация
Вчера, 17:08
В России подтверждено более 569 тысяч случаев коронавируса, в УрФО – 28,6 тысячи
Общество
Вчера, 12:57
За сутки умерло 5 южноуральцев с коронавирусом – в Челябинске и Брединском районе
Общество
Вчера, 12:03
В Челябинской области ежесуточное число новых инфицированных продолжает расти
Общество
Вчера, 10:09
В избиркомах Челябинской области подтверждены случаи коронавируса
Вчера, 12:03
В Челябинской области ежесуточное число новых инфицированных продолжает расти
Вчера, 11:46
«Ростелеком» установил в Кременкуле умное освещение
Вчера, 11:08
В Челябинске обсудили будущее объектов уличной торговли
Вчера, 10:56
В Челябинской области 143 предприятия заявили о предстоящих сокращениях работников
Вчера, 10:53
Из-за ремонтных работ ограничено движение большегрузов в Челябинскую область
Вчера, 10:26
Сотрудники МЧС начали проверку летних лагерей
Вчера, 10:09
В избиркомах Челябинской области подтверждены случаи коронавируса
Вчера, 09:37
На УГМК выявлено 19 случаев коронавируса среди работников Челябинской области
18.06.20 17:34
Россиянам напомнили о трудовом подвиге Магнитогорска в годы Великой Отечественной
18.06.20 17:32
В местах сезонной миграции пернатых в Челябинской области установили птицезащитные устройства на ЛЭП
Общество
Вчера, 14:26
Текслер – о строительстве нового корпуса ЧОДКБ в бору: Сделаем все, чтобы все интересы сбалансировать
Политика
Вчера, 13:48
Текслер: Я не хочу стоять в стороне при формировании Законодательного собрания региона
Новости
Вчера, 17:08
Федерация
В России подтверждено более 569 тысяч случаев коронавируса, в УрФО – 28,6 тысячи
Вчера, 15:28
Происшествия
Житель Сатки убил родного брата за то, что он отказался собирать «бычки»
Вчера, 15:27
Происшествия
Жителя Перми, который грабил микрофинансовые офисы в Челябинске, отправили в колонию
Вчера, 15:00
Политика
Текслер после утренней прогулки по бору и больнице отправился в Аргаяш
Вчера, 14:18
Происшествия
Южноуральцы продолжают тонуть на реках и озерах области
Материалы рубрики
Вчера, 12:05
Общество
Коллектив "Гражданской защиты" просит главу Златоуста не увольнять их руководителя
Вчера, 11:46
Общество
«Ростелеком» установил в Кременкуле умное освещение
Вчера, 10:53
Общество
Из-за ремонтных работ ограничено движение большегрузов в Челябинскую область
Вчера, 10:26
Общество
Сотрудники МЧС начали проверку летних лагерей
18.06.20 17:32
Общество
В местах сезонной миграции пернатых в Челябинской области установили птицезащитные устройства на ЛЭП
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика