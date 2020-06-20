В Челябинской области поставлен новый антирекорд по коронавирусу

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 192 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что на 7,3% выше аналогичного показателя предшествовавших суток (накануне прирост был 179). Такого прироста новых инфицированных за сутки еще не отмечалось в регионе. Суточное число выздоровевших остается ниже числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро субботы, 20 июня, в регионе подтверждено 5 тысяч 844 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписаны 135 выздоровевших пациентов с коронавирусом (тремя сутками ранее было 129, 149 и 172). За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 3 тысячи 145 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 38 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 112 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 72 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 40 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано пять смертельных случаев.

В больницах продолжает лечение 2 тысячи 549 пациентов с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.