Делегация Челябинской области во главе с губернатором принимает участие в ПМЭФ

Сегодня, 14 июня, в российской северной столице стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В его работе принимает участие делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером.

ПМЭФ-2023 будет проходить в КВЦ «Экспофорум» с 14 по 17 июня. Участие в форуме подтвердили более чем 17 тысяч гостей из 130 стран и территорий, сообщает Росконгресс.

В среду стартовала деловая программа, участники уже собрались на площадке.

В этом году главная тема форума - «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание.

«Важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности», - обратился в приветствии к участникам форума Президент России Владимир Путин.

Двухдневная рабочая программа губернатора, 15 и 16 июня, наполнена рядом важных мероприятий. Алексей Текслер представит инвестиционный потенциал и приоритетные проекты Челябинской области деловым кругам и объединениям России и дружественных государств.

Глава региона также выступит на панельной сессии «Бюджетная и налоговая политика как инструменты обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях». Он примет участие в совместном заседании комиссий Государственного Совета РФ по направлению «Экономика и финансы» и «Энергетика».

Также запланированы встречи с представителями бизнеса, подписание соглашений о сотрудничестве с регионами РФ и крупными бизнес-структурами.