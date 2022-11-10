Добровольцы, участвующие в СВО, получат статус ветерана боевых действий

Добровольцы, участвующие в специальной военной операции (СВО), получат статус ветерана боевых действий.

В четверг, 10 ноября, Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, заключительном чтении закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в СВО.

Согласно законопроекта, статусом ветерана боевых действий наделяются лица, «поступившие в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ в ходе специальной военной операции».

Также законопроект устанавливает статус инвалида боевых действий для добровольцев, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья и других заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе СВО.

Действие закона будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики; в Запорожской и Херсонской областях - с 30 сентября 2022 года

Закон вступит в силу с момента опубликования.

Напомним, ранее Госдума приняла федеральный закон об установлении статуса добровольческих формирований. По своему статусу добровольцы, которые участвуют в специальной военной операции, приравниваются к военнослужащим по контракту. Закон вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Денежное содержание добровольцев и его размеры устанавливаются Минобороны РФ «применительно к размерам денежного довольствия» проходящих военную службу по контракту и занимающих аналогичные воинские должности. Наряду с денежным содержанием добровольцам решением Минобороны могут в соответствии с поправками устанавливаться другие денежные выплаты, уточнили в Госдуме.

В случае гибели добровольца супруг или супруга, а также «при ее (его) отсутствии проживавшие совместно с ним совершеннолетние дети, законные представители либо усыновители несовершеннолетних детей и лица, находившиеся на иждивении, в равных долях получают право на денежное содержание и другие выплаты, причитающиеся добровольцу и не полученные им ко дню гибели, полностью за весь месяц, в котором доброволец погиб.

То же касается находящихся на его иждивении родителей также в равных долях, если доброволец не состоял в браке, не имел детей или иных лиц на иждивении.

Кроме того, согласно закону, добровольцы подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета. Также им предоставляется право на возмещение вреда, причиненного здоровью в период пребывания в добровольческих формированиях.

Также добровольцы получат право на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом.

В случае гибели добровольца членам семьи погибшего выплачивается в равных долях единовременное пособие в размере трех миллионов рублей. Также предусмотрена выплата единовременного пособия при увольнении с военной службы вследствие военной травмы, увечья или заболевания.