Доброволец из Кусы пострадал при освобождении Волновахи

Доброволец из Кусы (Челябинская область) пострадал при освобождении Волновахи – города в Донецкой Народной Республике.

В настоящее время южноуралец с позывным «Шмель» находится в госпитале – при участии в специальной военной операции, которую Россия начала 24-го февраля в поддержку населения Донбасса, он сломал ногу.

Кусинский «Шмель» поделился (видео из больницы опубликовал телеграм-канал «Срочно, сейчас»), что судьба Донбасса ему небезразлична. Зная, что дома жителей Донецкой и Луганской Народных Республик обстреливают, работник художественной мастерской решил приехать туда и помочь людям Донбасса.

«Когда началась спецоперация, у меня сразу поднялся боевой дух – захотелось идти вперед, воевать, освобождать земли. Думаю, продлится спецоперация недолго: война закончится, и победа будет за нами», - сказал доброволец из Кусы.

По данным агентства «Урал-пресс-информ», в специальной военной операции на Украине погибло несколько добровольцев из Челябинской области; также среди южноуральцев, отправившихся воевать за Донбасс по велению сердца, есть раненые.