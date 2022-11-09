Доходы мобилизованных не будут учитываться при назначении детских выплат

Доходы мобилизованных граждан за прошлые периоды и их денежное довольствие не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей при назначении детских выплат.

Соответствующее постановление подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Документ размещен на официальном сайте кабмина. Принятое решение позволит сохранить предоставляемые меры социальной поддержки нуждающимся семьям на прежнем уровне, сообщили в правительстве.

Помощь государства получают семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Речь идёт о таких мерах поддержки, как пособия беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет включительно и от восьми до 17 лет, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка, социальный контракт.