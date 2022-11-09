09.11.2022
Доходы мобилизованных не будут учитываться при назначении детских выплат
09.11.2022
Старшеклассники школы-интерната спортивного профиля Челябинска помогут подружить особых детей со сверстниками
09.11.2022
Императрица на дереве, или Птица высокого полета
09.11.2022
Суточное число заболевших ковидом южноуральцев выросло впервые за 1,5 месяца
09.11.2022
ДТП парализовало движение на северо-западе Челябинска
09.11.2022
Библиотеки расширили доступ к аудиокнигам для людей с ограниченными возможностями
Доходы мобилизованных не будут учитываться при назначении детских выплат
09.11.2022
Минобороны России разъяснило порядок и размеры выплат для мобилизованных
30.10.2022
Соцзащита принимает заявления на единовременную выплату мобилизованным южноуральцам
27.10.2022
Приняты законопроекты, направленные на соцподдержку мобилизованных южноуральцев
27.10.2022
Мобилизованным южноуральцам окажут помощь в догазификации домов
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022
Почти триста челябинцев в этом году покинули стены аварийных жилищ
08.11.2022
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
07.11.2022
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022