Два российских гражданских судна подверглись обстрелу

Два гражданских российских судна попали под ракетный удар в Азовском море. Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю, передаёт ТАСС. Огонь вёлся со стороны Мариуполя украинскими военными.

«В 11:00 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины. Огонь вёлся со стороны Мариуполя. В результате обстрела нефтегруз SGV-Flot получил повреждения, на борту вспыхнул пожар», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар на борту нефтегруза потушен. Пострадал один член экипажа, для его эвакуации к месту происшествия направлены пограничные сторожевые катера.

Напомним, сегодня, 24 февраля, Россия начала военную спецоперацию на Донбассе. В телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.