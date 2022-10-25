Эксперты продолжают обсуждать риски применения "грязной бомбы" Киевом

Дмитрий Ефремов и Владимир Джабаров высказались о необходимости предупреждать во всеуслышание мир о реальной угрозе.

Киев может использовать «грязную бомбу» даже без санкции Владимира Зеленского – это мнение политолог Дмитрий Ефремов высказал в эфире радио Sputnik .

Эксперты продолжают выступать с оценками вероятности негативного сценария после заявления начальника российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Оно звучало так: "По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии».

Риск подобной провокации с украинской стороной довольно велик, как сообщил в эфире радио Sputnik эксперт аналитического холдинга Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Дмитрий Ефремов. Кроме того, по его мнению, в той ситуации, которая сложилась в украинском руководстве, для применения "грязной бомбы" может даже не потребоваться санкция Владимира Зеленского.

"Будем держать в уме, что Зеленский контролирует в лучшем случае 30-40% ВСУ, и то, наверное, это завышенная оценка. В то же время такие люди, как (главнокомандующий ВСУ Валерий) Залужный или (глава МИД Украины Дмитрий) Кулеба объективно действуют исключительно в своих собственных интересах – это видно, это часть украинских реалий. И не исключено, что тот же Залужный примет такое решение даже без ведома Зеленского, особенно, если на него уже сделана ставка в Варшаве и Вашингтоне", – высказался политолог.

О попустительстве политиков США он сказал так:" Я не замечал, чтобы в команде (президента США Джо) Байдена хоть кто-то серьезно выступил хотя бы с концептом деэскалации, не говоря о том, чтобы претворить его в жизнь".

Кураторы Киева все же должны сделать выводы после предупреждений главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, - заявил в эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Очень своевременно Россия подняла эту тему. И хотя многие западные политики скептически отнеслись к нашим предупреждениям, тем не менее, я думаю, что это всего лишь внешний эффект. На самом деле это будет иметь пользу, потому что, наверное, все-таки остудят горячие головы в Киеве", – сказал Владимир Джабаров.