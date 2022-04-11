Эммануэль Макрон лидирует по итогам первого тура выборов

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон по итогам подсчета 100% голосов набрал 27,84% голосов в первом туре президентских выборов. Его основной конкурент, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен - 23,15%. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

Голосование во Франции прошло накануне, десятого апреля. Второй тур выбор состоится 24 апреля.

Согласно данным французских властей, третий результат показал глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жак-Люк Меланшон - 21,95%, на четвертом месте - крайне правый кандидат, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур (7,07%), на пятом - кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс (4,78%).